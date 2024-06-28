Сили оборони за добу збили на півдні та сході 6 ворожих БПЛА

27 червня сили протиповітряної оборони збили на півдні та сході шість ворожих БПЛА, зокрема два"Ланцети", розвідувальні "ZALA", "Орлан-10" , "SuperCam" та один дрон, тип якого встановлюється. Про це у п’ятницю повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

За минулу добу 27 червня в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід" збито шість БпЛА а саме: два ударних типу "Ланцет", розвідувальні типу "ZALA", "Орлан-10" , "SuperCam" та один БпЛА, тип якого встановлюється