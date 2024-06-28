Сили оборони за добу збили на півдні та сході 6 ворожих БПЛА
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони збили 6 ворожих безпілотників, серед яких 2 "Ланцети", "ЗАЛА", "Орлан-10", "СуперКам" та один невстановлений безпілотник на півдні та сході країни в ніч на 27 червня.
27 червня сили протиповітряної оборони збили на півдні та сході шість ворожих БПЛА, зокрема два"Ланцети", розвідувальні "ZALA", "Орлан-10" , "SuperCam" та один дрон, тип якого встановлюється. Про це у п’ятницю повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
За минулу добу 27 червня в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід" збито шість БпЛА а саме: два ударних типу "Ланцет", розвідувальні типу "ZALA", "Орлан-10" , "SuperCam" та один БпЛА, тип якого встановлюється
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