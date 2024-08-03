На юге ночью уничтожено 11 вражеских ударных дронов типа Shahed, Одесскую область российские войска атаковали двумя ракетами Х-31П из авиапространства над Черным морем, сообщили в воздушном командовании "Юг" в субботу, пишет УНН.

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"Ночью 3 августа 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбито 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", один разведывательный беспилотник "ZALA" и два ударных типа "Ланцет". Кроме того, противник атаковал Одесскую область двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря", - сообщили в ВК "Юг" в Facebook.

Поздно вечером за прошедшие сутки, как отмечается, уничтожено три разведывательных БпЛА: "ZALA", "Орлан-10" и "Supercam".

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