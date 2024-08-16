"Горному" поезду-шаттлу из Львова продлевают маршрут
Киев • УНН
С 17 августа региональный поезд №816/815 Львов - Рахов продолжит маршрут до станции Деловое. Расписание движения между Львовом и Раховом не изменится, а конечная остановка будет в 21:49 в Деловом.
Маршрут поезда «Горный шаттл» Львов - Рахов продолжают до горной остановки Деловое, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.
Детали
Начиная с 17 августа, региональный поезд №816/815 Львов - Рахов - Львов, как указано, продолжит свой маршрут до остановки Деловое вместо Рахова.
Расписание движения между Львовом (отправление в 15:22) и Раховом изменений не претерпит, а из Рахова поезд отправится в 21:24, Берлебаш 21:36-21:37, прибытие в Деловое в 21:49.
В обратном направлении поезд, как сообщается, будет отправляться в 03:18, Берлебаш 03:31-03:32, Рахов 03:43 и далее привычным расписанием движения с прибытием во Львов в 10:07.
В УЗ указали, что поезд останавливается на станциях Ходоров, Бурштын, Галич, Ивано-Франковск, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохта, Вороненко, Лазещина, Ясиня, Свидовец, Квасы, Белин, Рахов, Берлебаш.
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