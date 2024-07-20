Атака рф по железной дороге на Харьковщине: ремонт пораженных участков продолжается, но движение уже открыто

Ремонт пораженных железнодорожных участков на Харьковщине продолжается, но движение уже открыто. Оба поезда из Краматорска прибудут в Киев в районе полуночи. Об этом сообщает "Укрзализныця", передает УНН.

"Железнодорожники продолжают ремонт пораженных участков на Харьковщине, но движение уже открыто. B результате вызванных обстрелами задержек, оба поезда из Краматорска прибудут в Киев в районе полуночи. Развозку по городу в комендантский час обеспечим автобусами", - сообщили в „УЗ".

Также из-за опоздания поезда №63/111 Изюм, Харьков - Львов задерживается поезд №816 Львов - Рахов для пересадки группы пассажиров.

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Напомним

Российские войска ночью атаковали железную дорогу в Харьковской области, ранены 4 человека, есть повреждения. Движение части поездов восстановлено, но некоторые рейсы задерживаются, железнодорожники организовывают пересадки пассажиров.