По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  10991 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  111223 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  115533 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  116960 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  123994 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127147 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123523 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114703 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114442 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105391 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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8 марта 2024, 11:48  •  277646 просмотра

По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул

На период весенних школьных каникул в Украине Укрзализныця назначает дополнительные поезда по таким популярным направлениям, как Львов, Ивано-Франковск, Ворохта и другие.

Общество •   •  4549 просмотра
По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул

В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Демократы в Палате представителей собрали более 160 подписей из 218 необходимых за петицию, которая позволит вынести на голосование пакет помощи Украине в обход спикера.

политика •   •  10879 просмотра
В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

Российские войска 12 марта обстреляли жилые дома в селе Дмитровка и акваторию Очаковской громады Николаевской области, нанеся разрушения, но обошлось без жертв.

Война •   •  10614 просмотра
В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

На улице Гната Хоткевича в Киеве прорвало трубу, что привело к затруднению движения транспорта, но ремонтные работы продолжаются, не влияя на тепло- и горячее водоснабжение.

Киев •   •  10241 просмотра
В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

Премьер-министр Польши Дональд Туск встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

политика •   •  12275 просмотра
Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде

Беспилотник атаковал здание фбс в белгороде, что в россии. В результате атаки поврежден фасад здания и выбиты окна.

Война •   •  13082 просмотра
Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде

В Крыму устроили новые обыски и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа

Российские силовики провели обыски в Бахчисарае и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.

Война •   •  13957 просмотра
В Крыму устроили новые обыски и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа

Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что судьба миллионов и тысяч жизней зависит от того, разрешит ли спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провести голосование по вопросу о помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Война •   •  14762 просмотра
Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, противотанковых средствах и противовоздушной обороне.

Война •   •  16713 просмотра
"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД

Российские атаки ночью разрушили многоэтажки в Сумах, Мирнограде и Кривом Роге. Три человека пропали без вести в Сумах, в Мирнограде погибли два человека, еще четверо - в Кривом Роге.

Война •   •  16561 просмотра
Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД