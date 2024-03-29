На Закарпатье из-за оползня повреждена дорога государственного значения

На Закарпатье из-за обильных осадков произошли оползни, в результате чего повреждены лесные дороги и автодорога государственного значения. об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Закарпатской ОВА Виктора Микиту.

Детали

По его словам, обильные осадки вызвали оползень в нескольких населенных пунктах Раховского района.

Разрушения природного характера произошли в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня. В частности, повторный оползень зафиксировали в Карпатском биосферном заповеднике недалеко от курорта "Драгобрат".

Из-за схода грунтов разрушениям подверглись лесные дороги и автодорога государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов. Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Ситуация находится под особым контролем - заявил Никита.

Сейчас специалисты устанавливают масштабы повреждений. Соответствующие службы работают на местах.

Напомним

Ранее об опасности подтопления дорог предупреждали в Черниговской области. В частности в ГСЧС заявили, что высокий уровень воды на реках Черниговщины может вызвать подтопление пойменных территорий и дорог, нарушив транспортное сообщение с некоторыми селами.