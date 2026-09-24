рф массированно атаковала Одесскую область - в Румынии поднимали F-16 и F-18, Молдова закрывала часть неба из-за дронов

россия в ночь на 24 сентября массированно атаковала Одесскую область. На этом фоне в Румынии подняли два истребителя F-16 и два испанских F-18, а Молдова закрывала воздушное пространство на севере страны из-за пролета беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные главы Одесской ОВА Олега Кипера и министерств обороны обеих соседних стран.

Каковы последствия в Одесской области

Этой ночью россия осуществила массированную комбинированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области. Под удары попали больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и другие гражданские объекты. Пострадали 2 человека - написал Кипер в соцсетях.

По его словам, в результате атаки:

повреждено 10-этажное нежилое здание;

поврежден торговый центр, ранее подвергавшийся атаке;

повреждены кровля отделения городской больницы и продовольственные склады;

выбиты стекла в гимназии и жилых домах, повреждены автомобили.

В ГСЧС Украины показали последствия массированной атаки рф на Одесскую область.

Последствия атаки рф на Одесскую область. Фото: ГСЧС Украины

Румыния поднимала истребители

"Утром в четверг, 24 сентября, система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила воздушную цель, двигавшуюся над территорией Украины, вблизи границы с Румынией, в северной части уезда Ботошань", - говорится в сообщении румынского Минобороны.

Два самолета F-16 ВВС Румынии, находящиеся на боевом дежурстве в рамках воздушной полиции, вылетели с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга ситуации. По данным радара, воздушная цель вошла в национальное воздушное пространство через северную часть уезда Ботошань - указали в Минобороны Румынии.

Были приняты меры по оповещению населения в уездах Ботошань и Сучава, и в 06:26 было передано сообщение RO-Alert.

Воздушная цель находилась в национальном воздушном пространстве около четырех минут, после чего разбилась вблизи города Солка, уезд Сучава, без жертв и материального ущерба. На место происшествия прибыли группы реагирования Министерства внутренних дел, которые оцепили периметр и идентифицировали небольшой беспилотник; на месте падения пожара не было - говорится в сообщении Минобороны Румынии.

В 07:21 с 95-й авиабазы в Бакэу, как указано, вылетел вертолет IAR-330 SOCAT для мониторинга ситуации в этом районе.

"Также в ночь с 23 на 24 сентября группа воздушных целей была обнаружена к северу от села Килия-Веке, на территории Украины, вблизи границы с Румынией", - говорится в сообщении.

Два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании, входящие в состав боевого дежурства усиленной воздушной полиции, вылетели с 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану для мониторинга ситуации - отметили в Минобороны Румынии.

В 04:41 населению северной части уезда Тулча было передано сообщение RO-Alert. Воздушная тревога для северной части уезда Тулча прекратилась в 05:44.

Молдова закрыла часть воздушного пространства

В оборонном ведомстве Молдовы сообщили "в контексте массированных атак российской федерации на Украину" об "обнаружении несанкционированного пролета через национальное воздушное пространство беспилотного летательного аппарата, который вошел в воздушное пространство Республики Молдова в 06:14 (...) и пересек государственную границу". "В 06:16 воздушный объект покинул национальное воздушное пространство", - говорится в сообщении.

Кроме того, "сегодня, в 5:21, патруль пограничной полиции Республики Молдова наблюдал еще один неопознанный объект. (...) Позже он покинул национальное воздушное пространство".

Также позже в оборонном ведомстве Молдовы указали, что "еще один объект пересек национальное воздушное пространство в 6:35, (...) а в 6:45 его наблюдали граждане".

Служба воздушных операций страны также сообщила о "еще одном беспилотнике, который пролетел над воздушным пространством в 06:58. (...) В 07:11 объект исчез из систем мониторинга в окрестностях села Кунича".

"В целях безопасности воздушное пространство Республики Молдова в северной части закрыто", - говорится в сообщении.

"В 7:46 воздушное пространство на севере было вновь открыто", - отметили в оборонном ведомстве страны.

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