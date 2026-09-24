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рф масовано атакувала Одещину - у Румунії піднімали F-16 і F-18, Молдова закривала частину неба через дрони

Київ • УНН

 • 1932 перегляди

росія атакувала цивільні об’єкти Одещини, постраждали двоє людей. Через дрони Румунія піднімала винищувачі, а Молдова закривала частину неба.

рф масовано атакувала Одещину - у Румунії піднімали F-16 і F-18, Молдова закривала частину неба через дрони

росія у ніч на 24 вересня масовано атакувала Одеську область. На цьому тлі у Румунії піднімали два винищувачі F-16 та два іспанські F-18, а Молдова закривала повітряний простір на півночі країни через проліт дронів. Про це УНН пише з посиланням на дані голови Одеської ОВА Олега Кіпера і Міноборони обох сусідніх країн.

Які наслідки в Одеській області

Цієї ночі росія здійснила масовану комбіновану атаку цивільної інфраструктурі Одещини. Під удари потрапили лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об’єкти. Постраждало 2 людини

- написав Кіпер у соцмережах.

З його слів, внаслідок атаки:

  • пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю;
    • пошкоджено раніше атакований торговельний центр;
      • пошкоджено покрівлю відділення міської лікарні та продуктові склади;
        • вибито скління гімназії та житлових будинків, пошкоджено автомобілі.

          У ДСНС України показали наслідки масованої атаки рф на Одещину.

          Наслідки атаки рф на Одеську область. Фото: ДСНС України

          Румунія піднімала винищувачі

          "Вранці у четвер, 24 вересня, система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила повітряну ціль, що рухалася над територією України, поблизу кордону з Румунією, у північній частині повіту Ботошань", - ідеться у повідомленні румунського Міноборони.

          Два літаки F-16 румунських ВПС, що перебувають на бойовій службі повітряної поліції, вилетіли з 86-ї авіабази в Борчі для моніторингу ситуації. За сигналами радара, повітряна ціль увійшла в національний повітряний простір через північ повіту Ботошань

          - вказали у Міноборони Румунії.

          Були заходи щодо оповіщення населення в повітах Ботошань та Сучава, і о 06:26 було передано повідомлення RO-Alert.

          Повітряна ціль рухалася в національному повітряному просторі приблизно чотири хвилини, після чого розбилася поблизу міста Солка, повіт Сучава, без жертв та матеріальних збитків. На місце події прибули групи реагування Міністерства внутрішніх справ, які охороняли периметр та ідентифікували невеликий безпілотник, на місці аварії не було вогню

          - ідеться у повідомленні МО Румунії.

          О 07:21 з 95-ї авіабази в Бакеу у Румунії, як вказано, вилетів гелікоптер IAR-330 SOCAT для моніторингу ситуації в цьому районі.

          "Також, у ніч з 23 на 24 вересня, групу повітряних цілей було виявлено на північ від села Кілія-Веке, на території України, поблизу кордону з Румунією", - сказано у повідомленні.

          Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що входять до складу бойової служби посиленої повітряної поліції, вилетіли з 57-ї авіабази імені Міхаїла Когелнічану для моніторингу ситуації

          - зазначили у МО Румунії.

          О 04:41 було передано повідомлення RO-Alert для населення північної частини повіту Тулча. Повітряна тривога для північної частини повіту Тулча припинилася о 05:44.

          Молдова закрила частину авіапростору

          В оборонному відомстві Молдови повідомили "у контексті масованих атак російської федерації на Україну" про "виявлення несанкціонованого прольоту національного повітряного простору безпілотним літальним апаратом, який увійшов у повітряний простір Республіки Молдова о 06:14 (...) та перетнув державний кордон". "О 06:16 повітряний об'єкт покинув національний повітряний простір", - ідеться у повідомленні.

          Окрім того, "сьогодні, о 5:21, патруль прикордонної поліції Республіки Молдова спостерігав ще один невпізнаний об'єкт. (...) Пізніше він покинув національний повітряний простір".

          Також пізніше в оборонному відомстві Молдови вказали, що "ще один об'єкт перетнув національний повітряний простір о 6:35, (...) а о 6:45 його спостерігали громадяни".

          Служба повітряних операцій країни також повідомила про "ще один безпілотник, який пролетів над повітряним простором о 06:58. (...) О 07:11 об'єкт зник із систем моніторингу в околицях села Куніча".

          "З міркувань безпеки повітряний простір Республіки Молдова в північній частині закрито", - сказано у повідомленні.

          "О 7:46 повітряний простір на півночі було знову відкрито", - зазначили в оборонному відомстві країни.

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          Юлія Шрамко

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