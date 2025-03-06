рф вдарила балістикою по готелю, куди заселилися волонтери з України, США та Британії: Зеленський показав кадри з Кривого Рогу

У Кривому Розі рф вдарила балістикою по готелю, куди заселилися волонтери з України, США та Великої Британії, повідомив Президент Володимир Зеленський, показавши відео наслідків, пише УНН.

Усю ніч тривала рятувальна операція в Кривому Розі на місці російського ракетного удару. Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів - написав Зеленський.

З його слів, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. "Мої співчуття рідним та близьким", - написав Президент.

Кількість загиблих від ракетного удару рф по Кривому Рогу зросла до 4

Загалом більш ніж 30 людей були поранені, усім надано необхідну допомогу, вказав Зеленський. "Пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці - усі служби", - зазначив він.

"І я дякую всім, хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей. Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам "екстренки", та всім, від чиєї роботи залежить життя людей. І не можна робити жодної паузи в тиску на росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя", - наголосив Глава держави.