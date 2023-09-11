Президент Бразилії передумав щодо того, чи заарештують путіна у разі візиту в країну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив у понеділок, що судова влада Бразилії вирішуватиме, чи буде заарештований президент росії володимир путін, якщо він відвідає зустріч “Групи 20” у Ріо-де-Жанейро наступного року, повідомляє The Daily Star, пише УНН.
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"Якщо путін вирішить приєднатися, це має вирішувати судова влада, а не мій уряд", - сказав Лула журналістам в індійській столиці Нью-Делі, де він був присутній на саміті G20 на вихідних.
Нагадаємо
У суботу президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що російського диктатор володимира путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає зустріч “Групи 20” наступного року.
Додамо
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, звинувативши його у військовому злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. росія заперечує причетність своїх військових до військових злочинів або насильницького вилучення українських дітей.
путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на зустрічі G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ сергія лаврова.
Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування МКС.