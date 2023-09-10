Президент Бразилії заявив, що не заарештує путіна, якщо той приїде на саміт G20 наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив у суботу, що російського диктатор володимира путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає зустріч “Групи 20” у Ріо-де-Жанейро наступного року. Про це пише Reuters, передає УНН.
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"Я думаю, що путін може легко поїхати до Бразилії", - сказав Лула. “Що я можу вам сказати, так це те, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його ніяк не заарештують”.
Деталі
В інтерв’ю в кулуарах зустрічі G20 у Нью-Делі новинному шоу Firstpost Лула сказав, що путіна запросять на захід наступного року, додавши, що він сам планує відвідати зустріч блоку країн БРІКС, які розвиваються, яка має відбутися в росії перед зустріччю в Ріо.
Доповнення
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, звинувативши його у військовому злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. росія заперечує причетність своїх військових до військових злочинів або насильницького вилучення українських дітей.
путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на зустрічі G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ сергія лаврова.
Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування МКС.
Нагадаємо
У Делійській декларації країни-учасники саміту уникали прямого звинувачення росії у війні в Україні та зазначали, що обом сторонам варто владнати "конфлікт".
МЗС України опублікувало альтернативний варіант Делійської декларації, де містяться чіткі формулювання того, що війну в Україні розпочала росія і що використання ядерної зброї саме росією є порушенням.