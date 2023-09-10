Президент Бразилии заявил, что не арестует путина, если тот приедет на саммит G20 в следующем году

Цитата

"Я думаю, что путин может легко поехать в Бразилию", - сказал Лула. “Что я могу вам сказать, так это то, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его никак не арестуют”.

Детали

В интервью в кулуарах встречи G20 в Нью-Дели новостному шоу Firstpost Лула сказал, что путина пригласят на мероприятие в следующем году, добавив, что он сам планирует посетить встречу блока развивающихся стран БРИКС, которая должна состояться в россии перед встречей в Рио.

Дополнение

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина, обвинив его в военном преступлении в незаконной депортации сотен детей из Украины. россия отрицает причастность своих военных к военным преступлениям или насильственному изъятию украинских детей.

путин неоднократно пропускал международные встречи, и не присутствовал на встрече G20 в Дели, отправив министра иностранных дел сергея лаврова.

Бразилия подписала Римский статут, который привел к учреждению МУС.

Напомним

В Делийской декларации страны-участники саммита избегали прямого обвинения России в войне в Украине и отмечали, что обеим сторонам следует уладить "конфликт".

МИД Украины опубликовало альтернативный вариант Делийской декларации, где содержатся четкие формулировки того, что войну в Украине начала Россия и что использование ядерного оружия именно Россией является нарушением.