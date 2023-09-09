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"Немає чим пишатися": в МЗС розкритикували декларацію лідерів G20

Київ • УНН

 • 807068 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. МЗС України опублікувало альтернативний варіант Делійської декларації, де містяться чіткі формулювання того, що війну в Україні розпочала росія і що використання ядерної зброї саме росією є порушенням. Текст альтернативної декларації опублікував речник МЗС України Олег Ніколенко у X (Twitter), передає УНН

Цитата

"G20 ухвалила підсумкову декларацію. Ми вдячні партнерам, які постаралися включити в текст сильні формулювання. Але в умовах агресії росії проти України G20 нема чим пишатися, - написав речник.

У МЗС також показали, як мала виглядати Делійська декларація, відповідно до реальності.

Речник МЗС навів фрагмент тексту декларації із виправленнями формулювань «війна в Україні» на «війна проти України», «українська криза» на «російська війна або агресія проти України» тощо.

Деталі

Лідери G20 дійшли згоди щодо Делійської декларації, де висловили занепокоєння з приводу війни в Україні та її негативного впливу на світову економіку. У документі також наголошується на неприпустимості застосування ядерної зброї та важливість виконання зернової угоди.

Українські Національні Новини

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