Оприлюднено спільну декларацію саміту G20: основні тези про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Лідери G20 дійшли згоди щодо Делійської декларації, де висловили занепокоєння з приводу війни в Україні та її негативного впливу на світову економіку. У документі також наголошується на неприпустимості застосування ядерної зброї та важливість виконання зернової угоди, повідомляє УНН з посиланням на текст декларації.
Деталі
У декларації, ухваленій на саміті G20 в Нью-Делі 9 вересня, лідери країн-членів закликали до припинення війни в Україні. Вони також висловили занепокоєння з приводу зростання цін на продовольство та енергію, які спричинила війна.
Лідери G20 високо оцінили зусилля Туреччини та ООН щодо створення механізму для забезпечення безпечного експорту продовольства з України. Вони також закликали до повної, своєчасної та ефективної реалізації цього механізму.
У декларації також зазначається, що конфлікти в усьому світі спричиняють величезні людські страждання та негативно впливають на глобальну економіку. Лідери G20 закликали всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, у тому числі територіальної цілісності та суверенітету.
Ось ключові положення декларації:
Лідери G20 з глибоким занепокоєнням відзначили величезні людські страждання та негативний вплив воєн і конфліктів у всьому світі.
Учасники повторили свої національні позиції щодо війни в Україні та підкреслили, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН.
Лідери G20 визнали, що війна в Україні має значні наслідки для глобальної економіки, зокрема для продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків поставок, макрофінансової стабільності, інфляції та зростання.
Учасники саміту закликали до припинення військових руйнувань або інших нападів на відповідну інфраструктуру.
Лідери G20 закликали всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, у тому числі територіальну цілісність і суверенітет, міжнародне гуманітарне право та багатосторонню систему, яка забезпечує мир і стабільність.
Вони також висловили занепокоєння з приводу несприятливого впливу конфліктів на безпеку цивільного населення.
Серед іншого в документі наголошується, що "застосування або загроза застосування ядерної зброї неприпустиме".
Нагадаємо
Лідери країн G20, які зібралися в Нью-Делі, досягли консенсусу щодо Декларації саміту G20. Цей документ містить спільні зобов'язання країн щодо вирішення глобальних проблем, таких як економічне зростання, зміни клімату та бідність.