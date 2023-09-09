Лідери G20 досягли консенсусу щодо Делійської декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Лідери країн G20, які зібралися в Нью-Делі, досягли консенсусу щодо Декларації саміту G20. Цей документ містить спільні зобов'язання країн щодо вирішення глобальних проблем, таких як економічне зростання, зміни клімату та бідність. Про це повідомляє NDTV, передає УНН.
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На саміті G20, який відбувся в Нью-Делі, лідери країн домовилися про спільні дії щодо вирішення глобальних проблем. Ці домовленості були записані в документ, який називається “Делійська декларація”.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який був головою саміту, сказав, це вдалося завдяки наполегливості всіх учасників переговорів.
“Делійська декларація” стосується таких питань, як економічне зростання, кліматичні зміни, бідність і голод. У документі закликається до посилення міжнародної співпраці з метою вирішення цих проблем.
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Як відзначає Bloomberg, до вчорашнього дня було багато припущень про те, що ця G20 може не досягти спільного комюніке через напруженість між Індією та Китаєм. Отже, той факт, що вони погодили текст, є перемогою для Моді.
Видання також наголошує, що комюніке є спільною заявою, яка неофіційно зобов’язує країни-члени дотримуватися рішень, прийнятих консенсусом. Будь-яка відсутність згоди сприймається як шкода ефективності організму.
"Ось чому так багато уваги було зосереджено на тому, чи завершиться саміт, який приймає Індія, спільною заявою лідерів. Основні розбіжності стосуються слів, які слід використовувати для опису вторгнення росії в Україну, і ступеня осуду чи засудження дій росії.
росія та близькі до неї країни залишали заперечення проти будь-яких негативних коментарів або прагнули досягти більш поміркованого тону, ніж чітке засудження, якого бажали країни G-7.
Зрештою, однак, країни G-20 зійшлися на прийнятній для всіх мові, що призвело до Декларації лідерів у Нью-Делі, яку нещодавно зробив прем’єр-міністр Моді", - пише Bloomberg.
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