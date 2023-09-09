Лідери G20 досягли консенсусу щодо Делійської декларації

ukru
29 березня, 17:57 • 267266 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 350699 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 293872 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 329198 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 294673 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 216491 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 201989 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163203 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 530715 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175393 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.5 м/с
88 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 168242 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 157804 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

13:56 • 63803 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 72144 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 74378 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 387731 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 530708 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 565073 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 562385 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 462531 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 203260 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 350693 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 173637 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 164667 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 135703 перегляди
Актуальне
Лідери G20 досягли консенсусу щодо Делійської декларації

Лідери G20 досягли консенсусу щодо Делійської декларації

Київ • УНН

 • 807363 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Лідери країн G20, які зібралися в Нью-Делі, досягли консенсусу щодо Декларації саміту G20. Цей документ містить спільні зобов'язання країн щодо вирішення глобальних проблем, таких як економічне зростання, зміни клімату та бідність. Про це повідомляє NDTV, передає УНН.

Деталі

На саміті G20, який відбувся в Нью-Делі, лідери країн домовилися про спільні дії щодо вирішення глобальних проблем. Ці домовленості були записані в документ, який називається “Делійська декларація”.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який був головою саміту, сказав, це вдалося завдяки наполегливості всіх учасників переговорів.

“Делійська декларація” стосується таких питань, як економічне зростання, кліматичні зміни, бідність і голод. У документі закликається до посилення міжнародної співпраці з метою вирішення цих проблем.

Додамо

Як відзначає Bloomberg, до вчорашнього дня було багато припущень про те, що ця G20 може не досягти спільного комюніке через напруженість між Індією та Китаєм. Отже, той факт, що вони погодили текст, є перемогою для Моді.

Видання також наголошує, що комюніке є спільною заявою, яка неофіційно зобов’язує країни-члени дотримуватися рішень, прийнятих консенсусом. Будь-яка відсутність згоди сприймається як шкода ефективності організму.

"Ось чому так багато уваги було зосереджено на тому, чи завершиться саміт, який приймає Індія, спільною заявою лідерів. Основні розбіжності стосуються слів, які слід використовувати для опису вторгнення росії в Україну, і ступеня осуду чи засудження дій росії.

росія та близькі до неї країни залишали заперечення проти будь-яких негативних коментарів або прагнули досягти більш поміркованого тону, ніж чітке засудження, якого бажали країни G-7.

Зрештою, однак, країни G-20 зійшлися на прийнятній для всіх мові, що призвело до Декларації лідерів у Нью-Делі, яку нещодавно зробив прем’єр-міністр Моді", - пише Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова Мінфіну США збирається працювати над посиленням міжнародної підтримки України на G20

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.59