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Лидеры G20 достигли консенсуса по Делийской декларации

Лидеры G20 достигли консенсуса по Делийской декларации

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Лидеры стран G20, собравшиеся в Нью-Дели, достигли консенсуса по Декларации саммита G20. Этот документ содержит совместные обязательства стран по решению глобальных проблем, таких как экономический рост, изменения климата и бедность. Об этом сообщает NDTV, передает УНН.

Детали

На саммите G20, который состоялся в Нью-Дели, лидеры стран договорились о совместных действиях по решению глобальных проблем. Эти договоренности были записаны в документ, который называется “Делийская декларация”.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который был председателем саммита, сказал, это удалось благодаря настойчивости всех участников переговоров.

“Делийская декларация” касается таких вопросов, как экономический рост, климатические изменения, бедность и голод. В документе призывается к усилению международного сотрудничества с целью решения этих проблем.

Добавим

Как отмечает Bloomberg, до вчерашнего дня было много предположений о том, что эта G20 может не достичь общего коммюнике из-за напряжённости между Индией и Китаем. Следовательно, тот факт, что они согласовали текст, является победой для Моди.

Издание также отмечает, что коммюнике является совместным заявлением, которое неофициально обязывает страны-члены придерживаться решений, принятых консенсусом. Любое отсутствие согласия воспринимается как ущерб эффективности органа.

"Вот почему так много внимания было сосредоточено на том, завершится ли саммит, который принимает Индия, совместным заявлением лидеров. Основные разногласия касаются слов, которые следует использовать для описания вторжения россии в Украину, и степени осуждения или осуждения действий россии.

россия и близкие к ней страны оставляли возражения против любых негативных комментариев или стремились достичь более умеренного тона, чем четкое осуждение, которого желали страны G-7.

В конце концов, однако, страны G-20 сошлись на приемлемом для всех языке, что привело к Декларации лидеров в Нью-Дели, которую недавно сделал премьер-министр Моди", - пишет Bloomberg.

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