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Голова Мінфіну США збирається працювати над посиленням міжнародної підтримки України на G20

Голова Мінфіну США збирається працювати над посиленням міжнародної підтримки України на G20

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила у п'ятницю, що на зустрічі G20 планує провести роботу щодо посилення міжнародної підтримки України, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Очільниця Мінфіну США заявила, що працюватиме над посиленням міжнародної підтримки України на зустрічі G20, вказавши, що "вкрай важливо, щоб ми продовжували надавати своєчасну економічну допомогу" за допомогою таких заходів, як кредитна програма МВФ для України на суму 15,5 мільярда доларів США та запропонований Європейським Союзом пакет підтримки України на 50 мільярдів євро до 2027 року.

У зв'язку з необхідністю протидіяти відсутності продовольчої безпеки, викликаної виходом росії з "зернової угоди", Єллен закликала підтримати програму G20 "Глобальне сільське господарство та продовольча безпека" та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку ООН.

Такоє Єллен оголосила, що працюватиме на саміті G20 в Індії, щоб забезпечити підтримку для збільшення кредитних ресурсів для Міжнародного валютного фонду та Світового банку, щоб допомогти країнам-членам впоратися з численними глобальними викликами, у тому числі щодо ресурсів нових квот МВФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Індія прагне консенсусу на G20, враховуючи "погляд" рф щодо України - Reuters

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