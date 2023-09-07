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Індія прагне консенсусу на G20, враховуючи "погляд" рф щодо України - Reuters

Індія прагне консенсусу на G20, враховуючи "погляд" рф щодо України - Reuters

Київ • УНН

 • 909598 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Індія запропонувала, щоб заява G20, яка засуджує війну в Україні, також враховувала "погляди" росії та Китаю, щоб уникнути глухого кута, з посиланням на індійських офіційних осіб у четвер повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Лідери, включно з президентом США Джо Байденом, збираються цими вихідними в Нью-Делі на саміт, метою якого є підвищення продовольчої безпеки, боротьба зі зміною клімату та полегшення боргового тягаря бідних країн.

Але дискусії представників 20 найбільших економік світу були ускладнені розбіжностями з приводу вторгнення росії в Україну, які посилилися після торішнього саміту на Балі, заявили делегати.

Західні країни хочуть рішучого засудження як умови для згоди на Делійську декларацію. Міністр закордонних справ росії сергій лавров, який буде присутній замість президента володимира путіна, заявив, що москва заблокує підсумкову декларацію, якщо вона не відображатиме її позицію, пише видання.

Індія запропонувала, щоб "Група двадцяти", засуджуючи страждання, спричинені вторгненням росії, також "відображала погляд" москви і Пекіна про те, що форум не є місцем для геополітики, вказує видання.

Шерпи G20 обговорювали документ протягом чотирьох днів, перш ніж лідери приступлять до обговорення в суботу.

«Поки всі схвалюють структуру документа, це є консенсусом. Ми прагнемо до того, щоб усі, включно з росією, «Групою семи» і Китаєм, були задоволені тим, що їхні погляди присутні», - сказав один з індійських чиновників.

Інший варіант – це більш загальна заява про війну в спільній декларації, сказав інший чиновник. 

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Якщо на зустрічі в Делі не буде ухвалено спільної заяви, це буде вперше в історії самітів G20 і потенційно поставить під сумнів життєздатність групи, зазначає видання.

«Це, безумовно, призведе до кризи довіри до Групи», - сказав Креон Батлер, директор програми глобальної економіки та фінансів лондонського аналітичного центру Chatham House.

На саміті на Балі лідерам вдалося підготувати декларацію на одинадцятій годині після багатоденних суперечок з приводу війни.

Батлер передбачив, що з приводу саміту в Індії буде багато суперечок і спекуляцій, але зрештою країни дотримуватимуться формату G20, оскільки він був найважливішою сполучною ланкою між блоком G7 найбагатших країн і світом, що розвивається.

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