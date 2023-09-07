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Индия стремится к консенсусу на G20, учитывая "взгляд" рф по Украине - Reuters

Индия стремится к консенсусу на G20, учитывая "взгляд" рф по Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 909593 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Индия предложила, чтобы заявление G20, осуждающее войну в Украине, также учитывало "взгляды" россии и Китая, чтобы избежать тупиковой ситуации, со ссылкой на индийских официальных лиц в четверг сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Лидеры, включая президента США Джо Байдена, собираются в эти выходные в Нью-Дели на саммит, целью которого является повышение продовольственной безопасности, борьба с изменением климата и облегчение долгового бремени бедных стран.

Но дискуссии представителей 20 крупнейших экономик мира были затруднены разногласиями по поводу вторжения россии в Украину, которые ужесточились после прошлогоднего саммита на Бали, заявили делегаты.

Западные страны хотят решительного осуждения в качестве условия для согласия на Делийскую декларацию. Министр иностранных дел россии сергей лавров, который будет присутствовать вместо президента владимира путина, заявил, что москва заблокирует итоговую декларацию, если она не будет отражать ее позицию, пишет издание.

Индия предложила, чтобы "Группа двадцати", осуждая страдания, вызванные вторжением россии, также "отражала взгляд" москвы и Пекина о том, что форум не является местом для геополитики, указывает издание.

Шерпы G20 обсуждали документ в течение четырех дней, прежде чем лидеры приступят к обсуждению в субботу.

«Пока все одобряют структуру документа, это является консенсусом. Мы стремимся к тому, чтобы все, включая россию, «Группу семи» и Китай, были довольны тем, что их взгляды присутствуют», - сказал один из индийских чиновников.

Другой вариант – это более общее заявление о войне в совместной декларации, сказал другой чиновник. 

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Если на встрече в Дели не будет принято совместное заявление, это будет впервые в истории саммитов G20 и потенциально поставит под вопрос жизнеспособность группы, отмечает издание.

«Это, безусловно, приведет к кризису доверия к Группе», - сказал Креон Батлер, директор программы глобальной экономики и финансов лондонского аналитического центра Chatham House.

На саммите на Бали лидерам удалось подготовить декларацию в одиннадцатый час после многодневных споров по поводу войны.

Батлер предсказал, что по поводу саммита в Индии будет много споров и спекуляций, но в конечном итоге страны будут придерживаться формата G20, поскольку он был важнейшим связующим звеном между блоком G7 богатейших стран и развивающимся миром.

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