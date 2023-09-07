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Франція бачить пом'якшення позиції Китаю щодо України перед самітом G20

Франція бачить пом'якшення позиції Китаю щодо України перед самітом G20

Київ • УНН

 • 797577 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту "Групи двадцяти", заявив високопоставлений французький чиновник, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Утримуючись від відкритої підтримки росії, яка вторглася в Україну 2022 року, Китай у минулому зберігав нейтральну позицію, яка, пише видання, фактично приносила користь москві. Західні країни, особливо Франція, закликали Китай чинити тиск на росію, щоб вона припинила війну.

За словами французького чиновника, китайські чиновники, які брали участь у переговорах щодо підсумкового комюніке саміту G20, зайняли більш м'який підхід щодо України порівняно з минулим роком. 

Французький чиновник заявив, що всі країни G20 домовилися про загальні формулювання щодо війни в Україні, але компроміс із росією все ж необхідно знайти.

Індія, яка цього року приймає саміт G20, також відмовилася засудити вторгнення росії в Україну.

Неясно, чи призведе нова позиція Китаю до угоди щодо комюніке на тлі напруженості між Пекіном і Делі. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді посварився з Китаєм з приводу гарячих точок, включно з прикордонною суперечкою в Гімалаях, зазначає видання.

Минулого року більшість лідерів "Групи двадцяти" засудили війну в Україні у спільному комюніке. Але відсутність глави Китаю Сі Цзіньпіна на саміті в Індії, як вказується, кинула тінь на перспективу досягнення угоди щодо України.

Нагадаємо

У Китаї офіційно підтвердили, що Сі Цзіньпін не поїде на саміт G20.

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