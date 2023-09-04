У Китаї офіційно підтвердили, що Сі Цзіньпін не поїде на саміт G20

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"На запрошення уряду Республіки Індія прем'єр Державної ради Лі Цян візьме участь у 18-му саміті G20 у Нью-Делі, Індія, з 9 по 10 вересня", - поінформувала вона.

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31 серпня агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що глава Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, пропустить саміт лідерів G20 в Індії.

Західні експерти висловили думку, що відсутність Сі на саміті в Індії може поставити під сумнів статус G20 як глобального лідерського форуму. Це буде перший випадок, коли Сі чи інший лідер Китаю пропустив саміт G20.