Відсутність Сі Цзіньпіна на саміті в Індії похитне статус G20 як глобального лідерського форуму - FT

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"Відсутність президента Китаю стане ударом по ротаційному головуванню Індії на багатосторонній зустрічі та статусу саміту в Нью-Делі. Це також похитує авторитет G20 як визначного глобального форуму лідерства на тлі глибоких розбіжностей між її членами", - пише видання.

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За словами західних офіційних осіб, рішення лідеру Китая відправити на саміт "Групи двадцяти" прем'єр-міністра Лі Цяна було передано китайським колегам, його ще має підтвердити Пекін. Один з посадовців, коментуючи новину, що Сі пропустить саміт, заявив: "Вони (Китай, - ред.) працювали над тим, щоб зірвати нашу спільну роботу цілий рік. Відмова від участі - очевидний крок".

Зазначається, що таке рішення було ухвалене після кількох місяців невдалих спроб міністерських форумів G20 знайти спільні висновки з ряду питань, у тому числі через розбіжності щодо позиції щодо війни в Україні. Деякі індійські оглядачі переконані, що Китай "хоче зіпсувати" захід Індії в період двосторонніх суперечок через їхній спірний кордон.

"Китай був основною опозицією до досягнення консенсусу майже з усіх питань", - сказав виконавчий директор індійського аналітичного центру Ananta Aspen Centre Індрані Багчі.

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Як пише FT, це буде перший випадок, коли Сі чи інший лідер Китаю пропустив саміт G20 - організації, яка була заснована для досягнення консенсусу між наймогутнішими державами світу, незважаючи на їхні соціальні чи економічні контрасти. За словами старшого директора Геоекономічного центру Вашингтонської Атлантичної ради Джоша Ліпскі, відсутність Сі на саміті "ставить під сумнів довгострокову стійку життєздатність і успіх" G20. На його думку, це "екзистенційна загроза" для майбутнього "Групи двадцяти".

Відповідаючи на запитання про відсутність Сі, міністерство закордонних справ Китаю в п’ятницю, 1 вересня, повідомило, що оголосить про будь-які плани поїздок "у належний час".

Нагадаємо

31 серпня агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Глава Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, пропустить саміт лідерів G20 в Індії наступного тижня.