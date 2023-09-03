Відсутність Сі Цзіньпіна на саміті в Індії похитне статус G20 як глобального лідерського форуму - FT

ukru
29 березня, 17:57 • 272286 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 361775 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 300965 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336055 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301052 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219984 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204680 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164392 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535527 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 60475 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 72260 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79385 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83271 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56230 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392690 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535526 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569043 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566081 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465946 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205136 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 361775 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175176 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166077 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136989 перегляди
Актуальне
Відсутність Сі Цзіньпіна на саміті в Індії похитне статус G20 як глобального лідерського форуму - FT

Відсутність Сі Цзіньпіна на саміті в Індії похитне статус G20 як глобального лідерського форуму - FT

Київ • УНН

 • 934463 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Відсутність лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміті G20 в Індії наступного тижня може поставити під сумнів статус організації - глобальний лідерський форум. Таку думку висловили західні експерти виданню Financial Times, повідомляє УНН.

Цитата

"Відсутність президента Китаю стане ударом по ротаційному головуванню Індії на багатосторонній зустрічі та статусу саміту в Нью-Делі. Це також похитує авторитет G20 як визначного глобального форуму лідерства на тлі глибоких розбіжностей між її членами", - пише видання.

Деталі

За словами західних офіційних осіб, рішення лідеру Китая відправити на саміт "Групи двадцяти" прем'єр-міністра Лі Цяна було передано китайським колегам, його ще має підтвердити Пекін. Один з посадовців, коментуючи новину, що Сі пропустить саміт, заявив: "Вони (Китай, - ред.) працювали над тим, щоб зірвати нашу спільну роботу цілий рік. Відмова від участі - очевидний крок".

Зазначається, що таке рішення було ухвалене після кількох місяців невдалих спроб міністерських форумів G20 знайти спільні висновки з ряду питань, у тому числі через розбіжності щодо позиції щодо війни в Україні. Деякі індійські оглядачі переконані, що Китай "хоче зіпсувати" захід Індії в період двосторонніх суперечок через їхній спірний кордон.

"Китай був основною опозицією до досягнення консенсусу майже з усіх питань", - сказав виконавчий директор індійського аналітичного центру Ananta Aspen Centre Індрані Багчі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Саміт G20 охоронятимуть 130 тисяч силовиків та системи захисту від дронів - ЗМІ

Як пише FT, це буде перший випадок, коли Сі чи інший лідер Китаю пропустив саміт G20 - організації, яка була заснована для досягнення консенсусу між наймогутнішими державами світу, незважаючи на їхні соціальні чи економічні контрасти. За словами старшого директора Геоекономічного центру Вашингтонської Атлантичної ради Джоша Ліпскі, відсутність Сі на саміті "ставить під сумнів довгострокову стійку життєздатність і успіх" G20. На його думку, це "екзистенційна загроза" для майбутнього "Групи двадцяти".

Відповідаючи на запитання про відсутність Сі, міністерство закордонних справ Китаю в п’ятницю, 1 вересня, повідомило, що оголосить про будь-які плани поїздок "у належний час". 

Нагадаємо

31 серпня агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Глава Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, пропустить саміт лідерів G20 в Індії наступного тижня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.04