Отсутствие Си Цзиньпина на саммите в Индии пошатнет статус G20 как глобального лидерского форума - FT

ukru
19:26 • 8308 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 53774 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 100724 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101675 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 88889 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84465 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108013 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130544 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166477 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197883 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 34227 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 106733 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101623 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 97508 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 27844 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166482 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 197887 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140520 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147166 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183779 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 27844 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 97508 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119129 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154926 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161876 просмотра
Актуальное
Отсутствие Си Цзиньпина на саммите в Индии пошатнет статус G20 как глобального лидерского форума - FT

Отсутствие Си Цзиньпина на саммите в Индии пошатнет статус G20 как глобального лидерского форума - FT

Киев • УНН

 • 934460 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Отсутствие лидера Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии на следующей неделе может поставить под сомнение статус организации - глобальный лидерский форум. Такое мнение высказали западные эксперты изданию Financial Times, сообщает УНН.

Цитата

"Отсутствие президента Китая станет ударом по ротационному председательству Индии на многосторонней встрече и статусу саммита в Нью-Дели. Это также пошатнет авторитет G20 как выдающегося глобального форума лидерства на фоне глубоких разногласий между ее членами", - пишет издание.

Детали

По словам западных официальных лиц, решение лидера Китая отправить на саммит "Группы двадцати" премьер-министра Ли Цяна было передано китайским коллегам, его ещё должен подтвердить Пекин. Один из чиновников, комментируя новость, что Си пропустит саммит, заявил: "Они (Китай, - ред.) работали над тем, чтобы сорвать нашу совместную работу целый год. Отказ от участия - очевидный шаг".

Отмечается, что такое решение было принято после нескольких месяцев неудачных попыток министерских форумов G20 найти общие выводы по ряду вопросов, в том числе из-за разногласий относительно позиции по войне в Украине. Некоторые индийские обозреватели убеждены, что Китай "хочет испортить" мероприятие Индии в период двусторонних споров из-за их спорной границы.

"Китай был основной оппозицией к достижению консенсуса почти по всем вопросам", - сказал исполнительный директор индийского аналитического центра Ananta Aspen Centre Индрани Багчи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саммит G20 будут охранять 130 тысяч силовиков и системы защиты от дронов - СМИ

Как пишет FT, это будет первый случай, когда Си или другой лидер Китая пропустил саммит G20 - организации, которая была основана для достижения консенсуса между самыми могущественными державами мира, несмотря на их социальные или экономические контрасты. По словам старшего директора Геоэкономического центра Вашингтонского Атлантического совета Джоша Липски, отсутствие Си на саммите "ставит под сомнение долгосрочную устойчивую жизнеспособность и успех" G20. По его мнению, это "экзистенциальная угроза" для будущего "Группы двадцати".

Отвечая на вопрос об отсутствии Си, министерство иностранных дел Китая в пятницу, 1 сентября, сообщило, что объявит о любых планах поездок "в надлежащее время". 

Напомним

31 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Глава Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G20 в Индии на следующей неделе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы