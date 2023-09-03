Отсутствие Си Цзиньпина на саммите в Индии пошатнет статус G20 как глобального лидерского форума - FT

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"Отсутствие президента Китая станет ударом по ротационному председательству Индии на многосторонней встрече и статусу саммита в Нью-Дели. Это также пошатнет авторитет G20 как выдающегося глобального форума лидерства на фоне глубоких разногласий между ее членами", - пишет издание.

Детали

По словам западных официальных лиц, решение лидера Китая отправить на саммит "Группы двадцати" премьер-министра Ли Цяна было передано китайским коллегам, его ещё должен подтвердить Пекин. Один из чиновников, комментируя новость, что Си пропустит саммит, заявил: "Они (Китай, - ред.) работали над тем, чтобы сорвать нашу совместную работу целый год. Отказ от участия - очевидный шаг".

Отмечается, что такое решение было принято после нескольких месяцев неудачных попыток министерских форумов G20 найти общие выводы по ряду вопросов, в том числе из-за разногласий относительно позиции по войне в Украине. Некоторые индийские обозреватели убеждены, что Китай "хочет испортить" мероприятие Индии в период двусторонних споров из-за их спорной границы.

"Китай был основной оппозицией к достижению консенсуса почти по всем вопросам", - сказал исполнительный директор индийского аналитического центра Ananta Aspen Centre Индрани Багчи.

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Как пишет FT, это будет первый случай, когда Си или другой лидер Китая пропустил саммит G20 - организации, которая была основана для достижения консенсуса между самыми могущественными державами мира, несмотря на их социальные или экономические контрасты. По словам старшего директора Геоэкономического центра Вашингтонского Атлантического совета Джоша Липски, отсутствие Си на саммите "ставит под сомнение долгосрочную устойчивую жизнеспособность и успех" G20. По его мнению, это "экзистенциальная угроза" для будущего "Группы двадцати".

Отвечая на вопрос об отсутствии Си, министерство иностранных дел Китая в пятницу, 1 сентября, сообщило, что объявит о любых планах поездок "в надлежащее время".

Напомним

31 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Глава Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G20 в Индии на следующей неделе.