Саммит G20 будут охранять 130 тысяч силовиков и системы защиты от дронов - СМИ

Детали

Мероприятие состоится в отремонтированном конференц-центре "Прагати Майдан" в центре одного из самых густонаселенных городов мира.

Для поддержания правопорядка будут привлечены тысячи сотрудников государственных служб безопасности, в том числе национальной гвардии и военизированных сил пограничной безопасности.

Во время саммита границы города будут тщательно охраняться. Также правительство планирует частично перекрыть дороги на время саммита, а школы, правительственные учреждения и предприятия не будут работать в течение трёх дней.

По словам официальных лиц, город будут охранять почти 130 000 сотрудников служб безопасности, в том числе 80-тысячная полиция города. Представитель ВВС Индии сообщил агентству Reuters, что они "развернут комплексные меры по интегрированной воздушно-космической обороне в Дели и прилегающих районах".

Спикер сообщил, что военные развернут системы противодействия беспилотникам, чтобы предотвратить любые угрозы с воздуха. Около 400 пожарных также будут на дежурстве во время проведения саммита.

Дополнение

На двухдневный саммит, который начнется 9 сентября, прибудут, в частности, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Однако президент Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит встречу, сообщили источники в Нью-Дели и Пекине.

Ожидается, что на встрече также будут присутствовать лидеры Японии, Австралии, Франции и Германии. Также будут присутствовать руководители Организации Объединенных Наций, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения.

Президента россии владимира путина на саммите не будет. Его будет представлять министр иностранных дел сергей лавров.