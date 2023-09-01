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Саміт G20 охоронятимуть 130 тисяч силовиків та системи захисту від дронів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Близько 130 000 співробітників служби безпеки будуть залучені під час саміту світових лідерів G20, який відбудеться в Нью-Делі, Індія, цього місяця, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Захід відбудеться у відремонтованому конференц-центрі "Прагаті Майдан" у центрі одного з найбільш густонаселених міст світу.

Для підтримання правопорядку будуть залучені тисячі співробітників державних служб безпеки, в тому числі національної гвардії і воєнізованих сил прикордонної безпеки.

Під час саміту кордони міста будуть ретельно охоронятися. Також уряд планує частково перекрити дороги на час саміту, а школи, урядові установи і підприємства не будуть працювати протягом трьох днів.

За словами офіційних осіб, місто охоронятимуть майже 130 000 співробітників служб безпеки, в тому числі 80-тисячна поліція міста. Представник ВПС Індії повідомив агентству Reuters, що вони "розгорнуть комплексні заходи з інтегрованої повітряно-космічної оборони в Делі і прилеглих районах".

Речник повідомив, що військові розгорнуть системи протидії безпілотникам, щоб запобігти будь-яким загрозам з повітря. Близько 400 пожежників також будуть на чергуванні під час проведення саміту.

Доповнення

На дводенний саміт, який розпочнеться 9 вересня, приїдуть, зокрема, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман. Однак президент Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, пропустить зустріч, повідомили джерела в Нью-Делі і Пекіні.

Очікується, що на зустрічі також будуть присутні лідери Японії, Австралії, Франції та Німеччини. Також будуть присутні керівники Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Світової організації торгівлі та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Президента росії володимира путіна на саміті не буде. Його представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров.

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