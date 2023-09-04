В Китае официально подтвердили, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин не примет участия в саммите G20, который состоится на этой неделе в Индии. Вместо него поедет премьер-министр страны Ли Цянь, сообщила на брифинге пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин, сообщает УНН.
Цитата
"По приглашению правительства Республики Индия премьер Государственного совета Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20 в Нью-Дели, Индия, с 9 по 10 сентября", - проинформировала она.
Ранее
31 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G20 в Индии.
Западные эксперты высказали мнение, что отсутствие Си на саммите в Индии может поставить под сомнение статус G20 как глобального лидерского форума. Это будет первый случай, когда Си или другой лидер Китая пропустил саммит G20.