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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:25 • 86278 просмотра

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В Китае официально подтвердили, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20

В Китае официально подтвердили, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20

Киев • УНН

 • 786840 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин не примет участия в саммите G20, который состоится на этой неделе в Индии. Вместо него поедет премьер-министр страны Ли Цянь, сообщила на брифинге пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин, сообщает УНН.

Цитата

"По приглашению правительства Республики Индия премьер Государственного совета Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20 в Нью-Дели, Индия, с 9 по 10 сентября", - проинформировала она.

Ранее

31 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G20 в Индии.

Западные эксперты высказали мнение, что отсутствие Си на саммите в Индии может поставить под сомнение статус G20 как глобального лидерского форума. Это будет первый случай, когда Си или другой лидер Китая пропустил саммит G20.

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