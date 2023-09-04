В Китае официально подтвердили, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20

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"По приглашению правительства Республики Индия премьер Государственного совета Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20 в Нью-Дели, Индия, с 9 по 10 сентября", - проинформировала она.

Ранее

31 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G20 в Индии.

Западные эксперты высказали мнение, что отсутствие Си на саммите в Индии может поставить под сомнение статус G20 как глобального лидерского форума. Это будет первый случай, когда Си или другой лидер Китая пропустил саммит G20.