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Глава Минфина США заявила, что будет работать над усилением международной поддержки Украины на встрече G20, указав, что "крайне важно, чтобы мы продолжали оказывать своевременную экономическую помощь" с помощью таких мер, как кредитная программа МВФ для Украины на сумму 15,5 миллиарда долларов США и предложенный Европейским Союзом пакет поддержки Украины на 50 миллиардов евро до 2027 года.

В связи с необходимостью противодействовать отсутствию продовольственной безопасности, вызванному выходом россии из "зерновой сделки", Йеллен призвала поддержать программу G20 "Глобальное сельское хозяйство и продовольственная безопасность" и Международный фонд сельскохозяйственного развития ООН.

Такое Йеллен объявила, что будет работать на саммите G20 в Индии, чтобы обеспечить поддержку для увеличения кредитных ресурсов для Международного валютного фонда и Всемирного банка, чтобы помочь странам-членам справиться с многочисленными глобальными вызовами, в том числе в отношении ресурсов новых квот МВФ.

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