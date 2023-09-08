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Глава Минфина США собирается работать над усилением международной поддержки Украины на G20

Глава Минфина США собирается работать над усилением международной поддержки Украины на G20

Киев • УНН

 • 387010 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила в пятницу, что на встрече G20 планирует провести работу по усилению международной поддержки Украины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Глава Минфина США заявила, что будет работать над усилением международной поддержки Украины на встрече G20, указав, что "крайне важно, чтобы мы продолжали оказывать своевременную экономическую помощь" с помощью таких мер, как кредитная программа МВФ для Украины на сумму 15,5 миллиарда долларов США и предложенный Европейским Союзом пакет поддержки Украины на 50 миллиардов евро до 2027 года.

В связи с необходимостью противодействовать отсутствию продовольственной безопасности, вызванному выходом россии из "зерновой сделки", Йеллен призвала поддержать программу G20 "Глобальное сельское хозяйство и продовольственная безопасность" и Международный фонд сельскохозяйственного развития ООН.

Такое Йеллен объявила, что будет работать на саммите G20 в Индии, чтобы обеспечить поддержку для увеличения кредитных ресурсов для Международного валютного фонда и Всемирного банка, чтобы помочь странам-членам справиться с многочисленными глобальными вызовами, в том числе в отношении ресурсов новых квот МВФ.

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