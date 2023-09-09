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"Нечем гордиться": в МИД раскритиковали декларацию лидеров G20

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. МИД Украины опубликовало альтернативный вариант Делийской декларации, где содержатся четкие формулировки того, что войну в Украине начала россия и что использование ядерного оружия именно Россией является нарушением. Текст альтернативной декларации опубликовал представитель МИД Украины Олег Николенко в X (Twitter), передает УНН

Цитата

"G20 приняла итоговую декларацию. Мы благодарны партнерам, которые постарались включить в текст сильные формулировки. Но в условиях агрессии россии против Украины G20 нечем гордиться, - написал спикер.

В МИД также показали, как должна была выглядеть Делийская декларация, в соответствии с реальностью.

Представитель МИД привел фрагмент текста декларации с исправлениями формулировок «война в Украине» на «война против Украины», «украинский кризис» на «российская война или агрессия против Украины» и тому подобное.

Детали

Лидеры G20 пришли к согласию относительно Делийской декларации, где выразили обеспокоенность по поводу войны в Украине и ее негативного влияния на мировую экономику. В документе также отмечается недопустимость применения ядерного оружия и важность выполнения зернового соглашения.

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