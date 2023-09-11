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Президент Бразилии передумал насчет того, арестуют ли путина в случае визита в страну

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил в понедельник, что судебные власти Бразилии будут решать, будет ли арестован президент россии владимир путин, если он посетит встречу “Группы 20” в Рио-де-Жанейро в следующем году, сообщает The Daily Star, пишет УНН.

Цитата

"Если Путин решит присоединиться, это должна решать судебная власть, а не мое правительство", - сказал Лула журналистам в индийской столице Нью-Дели, где он присутствовал на саммите G20 на выходных.

Напомним

В субботу президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что российского диктатор владимира путина не арестуют в Бразилии, если он посетит встречу “Группы 20” в следующем году.

Добавим

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина, обвинив его в военном преступлении в незаконной депортации сотен детей из Украины. россия отрицает причастность своих военных к военным преступлениям или насильственному изъятию украинских детей.

путин неоднократно пропускал международные встречи, и не присутствовал на встрече G20 в Дели, отправив министра иностранных дел сергея лаврова.

Бразилия подписала Римский статут, который привел к учреждению МУС.

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