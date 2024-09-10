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Прокурор МКС Карім Хан відреагував на відмову Монголії заарештувати путіна: є спеціальна процедура щодо роботи з такими випадками

Прокурор МКС Карім Хан відреагував на відмову Монголії заарештувати путіна: є спеціальна процедура щодо роботи з такими випадками

Київ • УНН

 • 13138 перегляди

Карім Хан заявив, що у випадках відмови арешту відбувається засідання держав-членів МКС. Генпрокурор України Костін зазначив, що Київ працює над наслідками для країн, які ігнорують вимоги МКС.

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, коментуючи відмову Монголії заарештувати російського диктатора володимира путіна, заявив, що у таких випадках в Римському статуті продумана спеціальна процедура - відбувається генеральне засідання усіх держав- членів, де приймається рішення. Про це Карім Хан заявив у Києві під час спілкування із журналістами, повідомляє УНН.

Є 124 держав - підписантів Римського статуту. Ми скоро сподіваємось буде 125 завдяки рішенню українського парламенту ратифікувати Римський статут. Кожна держава підписант погодилась співпрацювати з судом і виконувати судові приписи. Що стосується Монголії, так це є публічна інформація, що путін там був. Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками, коли держава не співпрацювала із судом, відповідно все це контролюється суддями

- розповів Карім Хан.

Хан додав, що зазвичай, коли відбуваються такі випадки, то відбувається генеральне засідання усіх держав членів, які є підписантами Римського статуту і відповідно приймається рішення.

Своєю чергою Генпрокурор Андрій Костін заявив, що Україна веде роботу партнерами стосовно того, аби країна, яка проігнорувала вимогу МКС "відчула наслідки".

"Ви розумієте до кого ступеню путін намагається використати будь-які елементи геополітичного впливу, фактично принизивши Монголію як країну, яка його прийняла. Настілки йому цей орден на арешт і наше розслідування заважають", - додав Костін.

Контекст

Як повідомляв УНН, російський диктатор володимир путін прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна. 

Проте країна проігнорувала рішення МКС та відмовилась арештувати російського президента. 

У МЗС України заявили, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і попередили, що Київ працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Нагадаємо

Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника кремля володимира путіна під час його запланованого візиту. На путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НПНовини Світу

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