путін прибув до Монголії, де його мають заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду
Київ • УНН
путін почав офіційний візит до Монголії, яка зобов'язана його заарештувати як учасниця Римського статуту. МКС видав ордер на арешт путіна за викрадення українських дітей.
кремлівський диктатор володимир путін прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
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кремлівський диктатор путін прибув до столиці Монголії Улан-Батор, де він проводить офіційний візит. Відео з прильотом літака путіна до аеропорту Улан-Батору та зустріч путіна чиновниками Монголії оприлюднили пропагандистські російські ЗМІ.
Нагадаємо
Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника кремля володимира путіна під час його запланованого візиту. На путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.
Візит до Монголії - перший для путіна до країни-члена МКС після видачі ордера на його арешт. За даними Bloomberg, путін отримав гарантії від Монголії, що його не заарештують за ордером МКС під час візиту.
Подоляк: Монголія має затримати Путіна, але навряд чи це зробить31.08.24, 23:03 • 97754 перегляди