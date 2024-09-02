путін прибув до Монголії, де його мають заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду

кремлівський диктатор володимир путін прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

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кремлівський диктатор путін прибув до столиці Монголії Улан-Батор, де він проводить офіційний візит. Відео з прильотом літака путіна до аеропорту Улан-Батору та зустріч путіна чиновниками Монголії оприлюднили пропагандистські російські ЗМІ.

Нагадаємо

Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника кремля володимира путіна під час його запланованого візиту. На путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.

Візит до Монголії - перший для путіна до країни-члена МКС після видачі ордера на його арешт. За даними Bloomberg, путін отримав гарантії від Монголії, що його не заарештують за ордером МКС під час візиту.

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