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Монголія запевнила кремль, що не заарештовуватиме путіна за ордером МКС - Bloomberg

Монголія запевнила кремль, що не заарештовуватиме путіна за ордером МКС - Bloomberg

Київ • УНН

 • 16114 перегляди

путін отримав гарантії від Монголії, що його не заарештують за ордером МКС під час візиту 3 вересня. Це буде перша поїздка російського диктатора до країни-члена МКС після видачі ордера на арешт.

російський диктатор володимир путін перед візитом до Монголії отримав гарантії того, що його не буде заарештовано за ордером Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що візит російського диктатора до Монголії запланований на 3 вересня, і це буде перша його поїздка до країни-члена МКС з моменту видачі ордера на арешт. Його було видано у березні минулого року у зв'язку з викраденням дітей з окупованих районів України.

Підкреслюється, що Монголія, як країна, що підписала Римський статут, який регулює діяльність суду, зобов'язана виконати ордер і заарештувати путіна, якщо він з'явиться на її території.

У виданні зауважили, що офіційні представники адміністрації президента, прем'єр-міністра і міністерства закордонних справ Монголії не відразу відповіли на запити щодо коментаря з приводу візиту путіна.

Однак у п'ятницю міністерство закордонних справ Монголії провело зустріч з представниками численних іноземних посольств. На ній вони пояснили, що візит путіна формально пов'язаний з відзначенням 85-ї річниці битви на Халх-Голі 1939 року проти японських військ.

Тим часом речник кремля дмитро пєсков у відповідь на прохання прокоментувати, чи надала Монголія гарантії, що вона не буде виконувати ордер МКС, відповів, що "у нас такої проблеми немає".

Близький до Кремля політичний консультант сергій марков також запевнив, що ризику арешту путіна у Монголії немає.

Перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані,

- сказав він.

Нагадаємо

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна.

путін анонсував візит до Монголії. Україна закликала країну арештувати його за ордером МКС30.08.24, 16:27 • 19770 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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