Монголия заверила кремль, что не будет арестовывать путина по ордеру МУС - Bloomberg

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

  •  100627 просмотра
Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

  •  57727 просмотра
ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  88518 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  35900 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  59490 просмотра
публикации
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  29526 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  59490 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  109212 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  108502 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  125854 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  100461 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

29 августа 2024, 12:06  •  82176 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа 2024, 03:03  •  109150 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

28 августа 2024, 18:35  •  101827 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

28 августа 2024, 13:35  •  101382 просмотра
Актуальное
Монголия заверила кремль, что не будет арестовывать путина по ордеру МУС - Bloomberg

Монголия заверила кремль, что не будет арестовывать путина по ордеру МУС - Bloomberg

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 14:07  •  1506 просмотра

Read in English

путин получил гарантии от Монголии, что его не арестуют по ордеру МУС во время визита 3 сентября. Это будет первая поездка российского диктатора в страну-члена МУС после выдачи ордера на арест.

российский диктатор владимир путин перед визитом в Монголию получил гарантии того, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что визит российского диктатора в Монголию запланирован на 3 сентября, и это будет первая его поездка в страну-члена МУС с момента выдачи ордера на арест. Он был выдан в марте прошлого года в связи с похищением детей из оккупированных районов Украины.

Подчеркивается, что Монголия, как страна, подписавшая Римский статут, регулирующий деятельность суда, обязана выполнить ордер и арестовать путина, если он появится на ее территории.

В издании отметили, что официальные представители администрации президента, премьер-министра и министерства иностранных дел Монголии не сразу ответили на запросы относительно комментария по поводу визита путина.

Однако в пятницу министерство иностранных дел Монголии провело встречу с представителями многочисленных иностранных посольств. На ней они объяснили, что визит путина формально связан с празднованием 85-й годовщины битвы на Халх-Голе 1939 года против японских войск.

Между тем представитель кремля дмитрий песков в ответ на просьбу прокомментировать, предоставила ли Монголия гарантии, что она не будет выполнять ордер МУС, ответил, что "у нас такой проблемы нет".

Близкий к Кремлю политический консультант сергей марков также заверил, что риска ареста путина в Монголии нет.

Перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласовывается заранее, и принимающая страна дает 100% гарантии, что ни путин, ни кто-то из членов делегации не будут задержаны,

- сказал он.

Напомним

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина.

путін анонсував візит до Монголії. Україна закликала країну арештувати його за ордером МКС30 августа 2024, 13:27 • 8992 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
  •  50406 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
  •  83714 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
  •  80796 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
  •  70572 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Эксклюзив
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
  •  109212 просмотра

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  108502 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  84980 просмотра

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль
  •  81288 просмотра

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль

Эксклюзив
Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления
29 августа 2024, 12:55  •  93591 просмотра

Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
29 августа 2024, 09:49  •  99061 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Популярные

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  59490 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  35900 просмотра
ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  88518 просмотра
Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

  •  57727 просмотра
В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

  •  100627 просмотра

Публикации

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  29526 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  59490 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  109212 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  108502 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  125854 просмотра

Война

В Харькове количество погибших из-за удара рф возросло до пяти

  •  103 просмотра
45-летний мужчина пострадал от обстрела рф Новорайска на Херсонщине

45-летний мужчина пострадал от обстрела рф Новорайска на Херсонщине

  •  1598 просмотра
Большинство учебных заведений в Украине имеют готовые укрытия на 90% - 99%

Большинство учебных заведений в Украине имеют готовые укрытия на 90% - 99%

  •  2843 просмотра
Минобороны вернуло в собственность 130 га земли в Тернопольской области

Минобороны вернуло в собственность 130 га земли в Тернопольской области

  •  3808 просмотра
Польша до 2 сентября продолжит наземные поиски объекта, залетевшего во время атаки рф

Польша до 2 сентября продолжит наземные поиски объекта, залетевшего во время атаки рф

  •  4076 просмотра

политика

Минобороны вернуло в собственность 130 га земли в Тернопольской области

Минобороны вернуло в собственность 130 га земли в Тернопольской области

  •  3808 просмотра
В Польше снова заговорили об эксгумации жертв Волынской трагедии - побуждают Украину проявить "добрую волю"

В Польше снова заговорили об эксгумации жертв Волынской трагедии - побуждают Украину проявить "добрую волю"

  •  3509 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  29526 просмотра
"Нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку рф на Харьков

"Нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку рф на Харьков

  •  16184 просмотра
"Парламентаризм": НБУ презентовал памятную монету, посвященную Верховной Раде Украины

"Парламентаризм": НБУ презентовал памятную монету, посвященную Верховной Раде Украины

  •  15493 просмотра

Война

В Харькове количество погибших из-за удара рф возросло до пяти

  •  103 просмотра
45-летний мужчина пострадал от обстрела рф Новорайска на Херсонщине

45-летний мужчина пострадал от обстрела рф Новорайска на Херсонщине

  •  1598 просмотра
Большинство учебных заведений в Украине имеют готовые укрытия на 90% - 99%

Большинство учебных заведений в Украине имеют готовые укрытия на 90% - 99%

  •  2843 просмотра
Минобороны вернуло в собственность 130 га земли в Тернопольской области

Минобороны вернуло в собственность 130 га земли в Тернопольской области

  •  3808 просмотра
Польша до 2 сентября продолжит наземные поиски объекта, залетевшего во время атаки рф

Польша до 2 сентября продолжит наземные поиски объекта, залетевшего во время атаки рф

  •  4076 просмотра

политика

Минобороны вернуло в собственность 130 га земли в Тернопольской области

Минобороны вернуло в собственность 130 га земли в Тернопольской области

  •  3808 просмотра
В Польше снова заговорили об эксгумации жертв Волынской трагедии - побуждают Украину проявить "добрую волю"

В Польше снова заговорили об эксгумации жертв Волынской трагедии - побуждают Украину проявить "добрую волю"

  •  3509 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  29526 просмотра
"Нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку рф на Харьков

"Нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку рф на Харьков

  •  16184 просмотра
"Парламентаризм": НБУ презентовал памятную монету, посвященную Верховной Раде Украины

"Парламентаризм": НБУ презентовал памятную монету, посвященную Верховной Раде Украины

  •  15493 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

  •  14297 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

  •  25161 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  57809 просмотра

Экономика

Украина в текущем маркетинговом году экспортировала на 60% больше зерна, чем в прошлом году

Украина в текущем маркетинговом году экспортировала на 60% больше зерна, чем в прошлом году

  •  11172 просмотра
Цены на продукты осенью и зимой могут вырасти на 10-15% - эксперт

Цены на продукты осенью и зимой могут вырасти на 10-15% - эксперт

  •  11764 просмотра
Цены на картофель осенью могут быть значительно више, чем в прошлом году - эксперт

Цены на картофель осенью могут быть значительно више, чем в прошлом году - эксперт

  •  12172 просмотра
Для автобусов за границу расширили «єЧерга»: что предполагается

Для автобусов за границу расширили «єЧерга»: что предполагается

  •  12133 просмотра
ФГИУ объявил первые аукционы на аренду государственных земель

ФГИУ объявил первые аукционы на аренду государственных земель

  •  13008 просмотра

Киев

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

  •  13212 просмотра
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

  •  14118 просмотра
В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

  •  18609 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  25844 просмотра
Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

  •  25993 просмотра