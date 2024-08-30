Монголия заверила кремль, что не будет арестовывать путина по ордеру МУС - Bloomberg

российский диктатор владимир путин перед визитом в Монголию получил гарантии того, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что визит российского диктатора в Монголию запланирован на 3 сентября, и это будет первая его поездка в страну-члена МУС с момента выдачи ордера на арест. Он был выдан в марте прошлого года в связи с похищением детей из оккупированных районов Украины.

Подчеркивается, что Монголия, как страна, подписавшая Римский статут, регулирующий деятельность суда, обязана выполнить ордер и арестовать путина, если он появится на ее территории.

В издании отметили, что официальные представители администрации президента, премьер-министра и министерства иностранных дел Монголии не сразу ответили на запросы относительно комментария по поводу визита путина.

Однако в пятницу министерство иностранных дел Монголии провело встречу с представителями многочисленных иностранных посольств. На ней они объяснили, что визит путина формально связан с празднованием 85-й годовщины битвы на Халх-Голе 1939 года против японских войск.

Между тем представитель кремля дмитрий песков в ответ на просьбу прокомментировать, предоставила ли Монголия гарантии, что она не будет выполнять ордер МУС, ответил, что "у нас такой проблемы нет".

Близкий к Кремлю политический консультант сергей марков также заверил, что риска ареста путина в Монголии нет.

Перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласовывается заранее, и принимающая страна дает 100% гарантии, что ни путин, ни кто-то из членов делегации не будут задержаны, - сказал он.

Напомним

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина.

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