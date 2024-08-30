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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин анонсировал визит в Монголию. Украина призвала страну арестовать его по ордеру МУС

путин анонсировал визит в Монголию. Украина призвала страну арестовать его по ордеру МУС

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 13:27  •  8947 просмотра

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МИД Украины призвал Монголию выполнить международный ордер на арест Путина во время его запланированного визита. Киев напомнил, что Монголия признает юрисдикцию МУС, который выдал ордер на арест российского президента.

На фоне анонсированного визита президента рф Владимира Путина в Монголию, Киев призвал страну выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

Детали

В связи с информацией о запланированном визите Владимира Путина в Монголию по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурелсуха заявляем следующее. Украинская сторона надеется, что Правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в российскую федерацию выдан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией

- заявили в МИД Украины. 

 В ведомстве также подчеркнули, что похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием.

Все эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, грабежах, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде.  

Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге

- подытожили в украинском министерстве. 

Контекст 

3 сентября глава кремля владимир путин планирует посетить Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.

Следует напомнить, что Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина. Страна имеет возможность арестовать главу кремля.

Напомним

Посольство Украины в Мексике призвало арестовать Путина, если он прибудет на инаугурацию нового президента. Мексиканское правительство должно выполнить международный ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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