путин анонсировал визит в Монголию. Украина призвала страну арестовать его по ордеру МУС

На фоне анонсированного визита президента рф Владимира Путина в Монголию, Киев призвал страну выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

Детали

В связи с информацией о запланированном визите Владимира Путина в Монголию по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурелсуха заявляем следующее. Украинская сторона надеется, что Правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в российскую федерацию выдан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией - заявили в МИД Украины.

В ведомстве также подчеркнули, что похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием.

Все эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, грабежах, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде.

Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге - подытожили в украинском министерстве.

Контекст

3 сентября глава кремля владимир путин планирует посетить Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.

Следует напомнить, что Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина. Страна имеет возможность арестовать главу кремля.

Напомним

Посольство Украины в Мексике призвало арестовать Путина, если он прибудет на инаугурацию нового президента. Мексиканское правительство должно выполнить международный ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.