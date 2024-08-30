путін анонсував візит до Монголії. Україна закликала країну арештувати його за ордером МКС

На тлі анонсованого візиту президента рф володимира путіна до Монголії, Київ закликав країну виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це йдеться в заяві МЗС України, передає УНН.

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У зв’язку з інформацією про запланований візит володимира путіна до Монголії на запрошення Президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха заявляємо таке. Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що володимир путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до російської федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією