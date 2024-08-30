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путін анонсував візит до Монголії. Україна закликала країну арештувати його за ордером МКС

путін анонсував візит до Монголії. Україна закликала країну арештувати його за ордером МКС

Київ • УНН

 • 19770 перегляди

МЗС України закликало Монголію виконати міжнародний ордер на арешт Путіна під час його запланованого візиту. Київ нагадав, що Монголія визнає юрисдикцію МКС, який видав ордер на арешт російського президента.

На тлі анонсованого візиту президента рф володимира путіна до Монголії, Київ закликав країну виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це йдеться в заяві МЗС України, передає УНН.

Деталі

У зв’язку з інформацією про запланований візит володимира путіна до Монголії на запрошення Президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха заявляємо таке. Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що володимир путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до російської федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією

- заявили в МЗС України. 

 У відомстві також підкреслили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які путін і решта військово-політичного керівництва рф мають постати перед правосуддям.

Всі ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді.  

Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі

- підсумували в українському міністерстві. 

Контекст 

3 вересня очільник кремля володимир путін планує відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.

Слід нагадати, що Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який в березні 2023 року видав ордер на арешт путіна. Країна має можливість заарештувати очільника кремля.

Нагадаємо

Посольство України в Мексиці закликало заарештувати путіна, якщо він прибуде на інавгурацію нової президентки. Мексиканський уряд має виконати міжнародний ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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