путин прибыл в Монголию, где его должны арестовать по ордеру Международного уголовного суда
Киев • УНН
путин начал официальный визит в Монголию, которая обязана его арестовать как участница Римского статута. МУС выдал ордер на арест путина за похищение украинских детей.
кремлевский диктатор владимир путин прибыл в Монголию, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.
Детали
кремлевский диктатор путин прибыл в столицу Монголии Улан-Батор, где он проводит официальный визит. Видео с прилетом самолета путина в аэропорт Улан-Батора и встреча путина чиновниками Монголии обнародовали пропагандистские российские СМИ.
Напомним
Представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать главу кремля владимира путина во время его запланированного визита. На путина выдан ордер на арест за участие в похищении украинских детей.
Визит в Монголию - первый для путина в страну-члена МУС после выдачи ордера на его арест. По данным Bloomberg, путин получил гарантии от Монголии, что его не арестуют по ордеру МУС во время визита.
Подоляк: Монголія має затримати Путіна, але навряд чи це зробить31 августа 2024, 20:03 • 96966 просмотров