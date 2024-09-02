путин прибыл в Монголию, где его должны арестовать по ордеру Международного уголовного суда

кремлевский диктатор владимир путин прибыл в Монголию, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

кремлевский диктатор путин прибыл в столицу Монголии Улан-Батор, где он проводит официальный визит. Видео с прилетом самолета путина в аэропорт Улан-Батора и встреча путина чиновниками Монголии обнародовали пропагандистские российские СМИ.

Напомним

Представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать главу кремля владимира путина во время его запланированного визита. На путина выдан ордер на арест за участие в похищении украинских детей.

Визит в Монголию - первый для путина в страну-члена МУС после выдачи ордера на его арест. По данным Bloomberg, путин получил гарантии от Монголии, что его не арестуют по ордеру МУС во время визита.

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