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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 20:03  •  10050 просмотра

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Советник главы ОП прокомментировал визит Путина в Монголию, которая обязана арестовать его по ордеру МУС. Подоляк считает, что Монголия не выполнит свой долг, а Путин хочет показать, что «нет никаких правил».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона «Единые новости».прокомментировал вероятность ареста российского диктатора Владимира Путина в Монголии по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС) за геноцид украинских детей, передает УНН

Детали 

«Есть ордер за геноцид детей Украины. Вы должны его задержать. Будет ли он сидеть, будет ли он за это отвечать - это уже будут судебные органы выяснять. Монголия должна его задержать. Будет ли она это делать? Скорее всего, нет. Для этого и визит Путина, чтобы показать - что мол «нет никаких правил, нет МУС и нет Римского статута». Это хочет сделать Путин», - заявил Подоляк в эфире телемарафона „Единые новости“.

Кремль анонсировал визит Путина в Монголию на 3 сентября, хотя Монголия, как участница МУС с 2000 года и страна, ратифицировавшая Римский статут в 2003 году, обязана выполнять решение суда. В соответствии с этими обязательствами, Монголия должна арестовать Путина по ордеру, выданному 17 марта 2023 года.

Однако 30 августа агентство Bloomberg, со ссылкой на источники, сообщило, что правительство Монголии заверило Россию, что не арестует Путина. В тот же день Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию выполнить свой международный долг и передать Путина в МУС.

Генпрокурор Костін закликав Монголію арештувати путіна за ордером МКС30 августа 2024, 16:18 • 20128 просмотров

Лилия Подоляк

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