Подоляк: Монголія має затримати Путіна, але навряд чи це зробить

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58370 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 117122 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 156052 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 126145 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 117426 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117530 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147614 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75803 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84305 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183712 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.5 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 47754 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 36158 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 34212 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 33876 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 31506 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 156052 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147614 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183712 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 520182 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8640 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35694 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35156 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37257 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60233 перегляди
Актуальне
Подоляк: Монголія має затримати Путіна, але навряд чи це зробить

Подоляк: Монголія має затримати Путіна, але навряд чи це зробить

Київ • УНН

 • 97754 перегляди

Радник голови ОП прокоментував візит Путіна до Монголії, яка зобов'язана арештувати його за ордером МКС. Подоляк вважає, що Монголія не виконає свій обов'язок, а Путін хоче показати, що "немає жодних правил".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".прокоментував ймовірність арешту російського диктатора Володимира Путіна в Монголії за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС) за геноцид українських дітей, передає УНН

Деталі 

"Є ордер за геноцид дітей України. Ви повинні його затримати. Чи сидітиме він, чи буде він за це відповідати — це вже будуть судові органи з’ясовувати. Монголія має його затримати. Чи буде вона це робити? Швидше за все, ні. Для цього і візит Путіна, щоб показати — що мовляв „немає жодних правил, немає МКС і немає Римського статуту". Оце хоче зробити Путін", — заявив Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Кремль анонсував візит Путіна до Монголії на 3 вересня, хоча Монголія, як учасниця МКС з 2000 року та країна, що ратифікувала Римський статут у 2003 році, зобов’язана виконувати рішення суду. Відповідно до цих зобов’язань, Монголія повинна заарештувати Путіна за ордером, виданим 17 березня 2023 року.

Однак 30 серпня агентство Bloomberg, з посиланням на джерела, повідомило, що уряд Монголії запевнив Росію, що не арештує Путіна. Того ж дня Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати свій міжнародний обов’язок і передати Путіна до МКС.

Генпрокурор Костін закликав Монголію арештувати путіна за ордером МКС30.08.24, 19:18 • 21585 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88