Подоляк: Монголія має затримати Путіна, але навряд чи це зробить

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".прокоментував ймовірність арешту російського диктатора Володимира Путіна в Монголії за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС) за геноцид українських дітей, передає УНН.

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"Є ордер за геноцид дітей України. Ви повинні його затримати. Чи сидітиме він, чи буде він за це відповідати — це вже будуть судові органи з’ясовувати. Монголія має його затримати. Чи буде вона це робити? Швидше за все, ні. Для цього і візит Путіна, щоб показати — що мовляв „немає жодних правил, немає МКС і немає Римського статуту". Оце хоче зробити Путін", — заявив Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".