Подоляк: Монголія має затримати Путіна, але навряд чи це зробить
Київ • УНН
Радник голови ОП прокоментував візит Путіна до Монголії, яка зобов'язана арештувати його за ордером МКС. Подоляк вважає, що Монголія не виконає свій обов'язок, а Путін хоче показати, що "немає жодних правил".
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".прокоментував ймовірність арешту російського диктатора Володимира Путіна в Монголії за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС) за геноцид українських дітей, передає УНН.
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"Є ордер за геноцид дітей України. Ви повинні його затримати. Чи сидітиме він, чи буде він за це відповідати — це вже будуть судові органи з’ясовувати. Монголія має його затримати. Чи буде вона це робити? Швидше за все, ні. Для цього і візит Путіна, щоб показати — що мовляв „немає жодних правил, немає МКС і немає Римського статуту". Оце хоче зробити Путін", — заявив Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Кремль анонсував візит Путіна до Монголії на 3 вересня, хоча Монголія, як учасниця МКС з 2000 року та країна, що ратифікувала Римський статут у 2003 році, зобов’язана виконувати рішення суду. Відповідно до цих зобов’язань, Монголія повинна заарештувати Путіна за ордером, виданим 17 березня 2023 року.
Однак 30 серпня агентство Bloomberg, з посиланням на джерела, повідомило, що уряд Монголії запевнив Росію, що не арештує Путіна. Того ж дня Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати свій міжнародний обов’язок і передати Путіна до МКС.
Генпрокурор Костін закликав Монголію арештувати путіна за ордером МКС30.08.24, 19:18 • 21585 переглядiв