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Генпрокурор Костін закликав Монголію арештувати путіна за ордером МКС

Генпрокурор Костін закликав Монголію арештувати путіна за ордером МКС

Київ • УНН

 • 21585 перегляди

Андрій Костін закликав Монголію виконати ордер МКС на арешт Путіна під час його візиту у вересні. Монголія, як країна-підписант Римського статуту, зобов'язана співпрацювати з МКС та затримати підозрюваного.

Генеральний прокурор Андрій Костін закликав компетентні органи Монголії забезпечити виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора володимира путіна, який планує відвідати цю країну у вересні. Про це йдеться в заяві Костіна, яку наводить Офіс генпрокурора, передає УНН.

Деталі

У звʼязку з анонсованим візитом російського керманича путіна до Монголії, звертаюся до компетентних органів цієї країни із закликом забезпечити виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт цього підозрюваного у воєнних злочинах

- заявив Костін.

Він зазначив, що ордер на арешт путіна у справі щодо воєнного злочину масової незаконної депортації та переміщення українських дітей було видано Палатою попереднього провадження Міжнародного кримінального суду у березні 2023 року, а Монголія, як країна-підписант Римського статуту, згідно з його статтею 86 має зобовʼязання повною мірою співпрацювати з МКС.

Це означає затримати підозрюваного та передати його представникам Міжнародного кримінального суду. Візит путіна до Монголії стане першим візитом керманича росії до країни, яка ратифікувала Римський статут. Сподіваємося на співпрацю з боку представників компетентних органів Монголії та розуміння керівництвом цієї країни важливості неухильного дотримання своїх зобовʼязань за міжнародним правом та недопущення безкарності за міжнародні злочини

- додав Костін.

Нагадаємо

3 вересня очільник кремля володимир путін планує відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.

На тлі анонсованого візиту президента рф володимира путіна до Монголії, Київ закликав країну виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

путін отримав гарантії від Монголії, що його не заарештують за ордером МКС під час візиту 3 вересня. Це буде перша поїздка російського диктатора до країни-члена МКС після видачі ордера на арешт.

Павло Башинський

Павло Башинський

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