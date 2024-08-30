Генпрокурор Костин призвал Монголию арестовать путина по ордеру МУС

Генеральный прокурор Андрей Костин призвал компетентные органы Монголии обеспечить выполнение ордера Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина, который планирует посетить эту страну в сентябре. Об этом говорится в заявлении Костина, которое приводит Офис генпрокурора, передает УНН.

Детали

В связи с анонсированным визитом российского кормчего Путина в Монголию, обращаюсь к компетентным органам этой страны с призывом обеспечить исполнение ордера Международного уголовного суда на арест этого подозреваемого в военных преступлениях - заявил Костин.

Он отметил, что ордер на арест Путина по делу о военном преступлении массовой незаконной депортации и перемещения украинских детей был выдан Палатой предварительного производства Международного уголовного суда в марте 2023 года, а Монголия, как страна-подписант Римского статута, согласно его статье 86 имеет обязательства в полной мере сотрудничать с МУС.

Это означает задержать подозреваемого и передать его представителям Международного уголовного суда. Визит Путина в Монголию станет первым визитом руководителя России в страну, которая ратифицировала Римский статут. Надеемся на сотрудничество со стороны представителей компетентных органов Монголии и понимание руководством этой страны важности неукоснительного соблюдения своих обязательств по международному праву и недопущения безнаказанности за международные преступления - добавил Костин.

Напомним,

3 сентября глава кремля владимир путин планирует посетить Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.

На фоне анонсированного визита президента рф Владимира Путина в Монголию, Киев призвал страну выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге.

путин получил гарантии от Монголии, что его не арестуют по ордеру МУС во время визита 3 сентября. Это будет первая поездка российского диктатора в страну-члена МУС после выдачи ордера на арест.