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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генпрокурор Костин призвал Монголию арестовать путина по ордеру МУС

Генпрокурор Костин призвал Монголию арестовать путина по ордеру МУС

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 16:18  •  11037 просмотра

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Андрей Костин призвал Монголию выполнить ордер МУС на арест Путина во время его визита в сентябре. Монголия, как страна-подписант Римского статута, обязана сотрудничать с МУС и задержать подозреваемого.

Генеральный прокурор Андрей Костин призвал компетентные органы Монголии обеспечить выполнение ордера Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина, который планирует посетить эту страну в сентябре. Об этом говорится в заявлении Костина, которое приводит Офис генпрокурора, передает УНН.

Детали

В связи с анонсированным визитом российского кормчего Путина в Монголию, обращаюсь к компетентным органам этой страны с призывом обеспечить исполнение ордера Международного уголовного суда на арест этого подозреваемого в военных преступлениях

- заявил Костин.

Он отметил, что ордер на арест Путина по делу о военном преступлении массовой незаконной депортации и перемещения украинских детей был выдан Палатой предварительного производства Международного уголовного суда в марте 2023 года, а Монголия, как страна-подписант Римского статута, согласно его статье 86 имеет обязательства в полной мере сотрудничать с МУС.

Это означает задержать подозреваемого и передать его представителям Международного уголовного суда. Визит Путина в Монголию станет первым визитом руководителя России в страну, которая ратифицировала Римский статут. Надеемся на сотрудничество со стороны представителей компетентных органов Монголии и понимание руководством этой страны важности неукоснительного соблюдения своих обязательств по международному праву и недопущения безнаказанности за международные преступления

- добавил Костин.

Напомним,

3 сентября глава кремля владимир путин планирует посетить Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.

На фоне анонсированного визита президента рф Владимира Путина в Монголию, Киев призвал страну выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге.

путин получил гарантии от Монголии, что его не арестуют по ордеру МУС во время визита 3 сентября. Это будет первая поездка российского диктатора в страну-члена МУС после выдачи ордера на арест.

Павел Башинский

Павел Башинский

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