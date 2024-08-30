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МКС: Монголія зобов'язана заарештувати Путіна під час візиту

МКС: Монголія зобов'язана заарештувати Путіна під час візиту

Київ • УНН

 • 31002 перегляди

Речник МКС заявив, що Монголія повинна заарештувати Путіна під час його запланованого візиту 3 вересня. Монголія, як учасниця Римського статуту, зобов'язана виконати ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей.

Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника Кремля Володимира Путіна під час його запланованого візиту. На Путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей. Про це ель-Абдалла розповів у коментарі BBC, передає УНН.

Деталі

За його словами, МКС розраховує на те, що держави-учасниці, включаючи Монголію, виконуватимуть його рішення та співпрацюватимуть із судом, що включає виконання ордерів на арешт, зокрема, ордера проти Путіна.

Ель-Абдалла також зазначив, що згідно з угодою, держави можуть бути звільнені від виконання арешту за певних обставин, таких як порушення договірних зобов'язань з іншою країною або дипломатичний імунітет особи. У разі відмови від співпраці судді МКС можуть повідомити про це Асамблею держав-учасниць, яка має вжити відповідних заходів.

Очікується, що Путін відвідає Монголію 3 вересня на запрошення президента Ухнагійна Хурелсуха. Оскільки Монголія визнає юрисдикцію МКС, який у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна, міжнародна спільнота уважно стежитиме за розвитком подій.

Генпрокурор Костін закликав Монголію арештувати путіна за ордером МКС30.08.24, 19:18 • 21585 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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