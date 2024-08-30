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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МКС: Монголия обязана арестовать Путина во время визита в Монголию

МКС: Монголия обязана арестовать Путина во время визита в Монголию

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 20:40  •  8315 просмотра

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Представитель МУС заявил, что Монголия должна арестовать Путина во время его запланированного визита 3 сентября. Монголия, как участница Римского статута, обязана выполнить ордер на арест Путина за похищение украинских детей.

Представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать главу Кремля Владимира Путина во время его запланированного визита. На Путина выдан ордер на арест за участие в похищении украинских детей. Об этом эль-Абдалла рассказал в комментарии BBC, передает УНН.

Детали

По его словам, МУС рассчитывает на то, что государства-участники, включая Монголию, будут выполнять его решения и сотрудничать с судом, что включает выполнение ордеров на арест, в частности, ордера против Путина.

Эль-Абдалла также отметил, что согласно договору, государства могут быть освобождены от выполнения ареста при определенных обстоятельствах, таких как нарушение договорных обязательств с другой страной или дипломатический иммунитет лица. В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут сообщить об этом Ассамблее государств-участников, которая должна принять соответствующие меры.

Ожидается, что Путин посетит Монголию 3 сентября по приглашению президента Ухнагийна Хурелсуха. Поскольку Монголия признает юрисдикцию МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина, международное сообщество будет внимательно следить за развитием событий.

Генпрокурор Костін закликав Монголію арештувати путіна за ордером МКС30 августа 2024, 16:18 • 16739 просмотров

Лилия Подоляк

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