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Монголія не арештувала путіна за ордером МКС. У МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права

Монголія не арештувала путіна за ордером МКС. У МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права

Київ • УНН

 • 92067 перегляди

Монголія не виконала ордер МКС на арешт путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю - російському диктатору володимиру путіну - уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. На цьому наголосив речник МЗС Георгій Тихий і зауважив, що Уряд Монголії завдав удару по МКС, передає УНН.

"Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордеру МКС на арешт путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права.

Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини.

Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", – зазначив речник МЗС.

Раніше

Як повідомляв УНН, російський диктатор володимир путін прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна. 

Проте новин про його арешт наразі не було. Більше того - путіна в Улан-Баторі зустрів почесний караул та низка чиновників.

Нагадаємо

Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника кремля володимира путіна під час його запланованого візиту. На путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.

Візит до Монголії - перший для путіна до країни-члена МКС після видачі ордера на його арешт. За даними Bloomberg, путін отримав гарантії від Монголії, що його не заарештують за ордером МКС під час візиту.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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