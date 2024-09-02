Монголія не арештувала путіна за ордером МКС. У МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права

Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю - російському диктатору володимиру путіну - уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. На цьому наголосив речник МЗС Георгій Тихий і зауважив, що Уряд Монголії завдав удару по МКС, передає УНН.

"Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордеру МКС на арешт путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права.

Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини.

Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", – зазначив речник МЗС.

Раніше

Як повідомляв УНН, російський диктатор володимир путін прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна.

Проте новин про його арешт наразі не було. Більше того - путіна в Улан-Баторі зустрів почесний караул та низка чиновників.

Нагадаємо

Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника кремля володимира путіна під час його запланованого візиту. На путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.

Візит до Монголії - перший для путіна до країни-члена МКС після видачі ордера на його арешт. За даними Bloomberg, путін отримав гарантії від Монголії, що його не заарештують за ордером МКС під час візиту.