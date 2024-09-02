Монголия не арестовала путина по ордеру МУС. В МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права

Монголия позволила обвиняемому преступнику - российскому диктатору владимиру путину - избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий и отметил, что правительство Монголии нанесло удар по МУС, передает УНН.

"Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права.

Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления.

Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", - отметил спикер МИД.

Ранее

Как сообщал УНН, российский диктатор владимир путин прибыл в Монголию, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина.

Однако новостей о его аресте пока не было. Более того - путина в Улан-Баторе встретил почетный караул и ряд чиновников.

Напомним

Представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать главу кремля владимира путина во время его запланированного визита. На путина выдан ордер на арест за участие в похищении украинских детей.

Визит в Монголию - первый для путина в страну-члена МУС после выдачи ордера на его арест. По данным Bloomberg, путин получил гарантии от Монголии, что его не арестуют по ордеру МУС во время визита.