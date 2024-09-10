Прокурор МУС Карим Хан отреагировал на отказ Монголии арестовать путина: есть специальная процедура по работе с такими случаями

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, комментируя отказ Монголии арестовать российского диктатора владимира путина, заявил, что в таких случаях в Римском статуте продумана специальная процедура - происходит генеральное заседание всех государств-членов, где принимается решение. Об этом Карим Хан заявил в Киеве во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Есть 124 государства - подписантов Римского статута. Мы скоро надеемся будет 125 благодаря решению украинского парламента ратифицировать Римский статут. Каждое государство подписант согласилось сотрудничать с судом и выполнять судебные предписания. Что касается Монголии, так это публичная информация, что путин там был. Есть специальная процедура в Римском статуте по работе с такими случаями, когда государство не сотрудничало с судом, соответственно все это контролируется судьями - рассказал Карим Хан.

Хан добавил, что обычно, когда происходят такие случаи, то происходит генеральное заседание всех государств-членов, которые являются подписантами Римского статута и соответственно принимается решение.

В свою очередь Генпрокурор Андрей Костин заявил, что Украина ведет работу партнерами относительно того, чтобы страна, которая проигнорировала требование МУС "почувствовала последствия".

"Вы понимаете до какой степени путин пытается использовать любые элементы геополитического влияния, фактически унизив Монголию как страну, которая его приняла. Настилки ему этот орден на арест и наше расследование мешают", - добавил Костин.

Контекст

Как сообщал УНН, российский диктатор владимир путин прибыл в Монголию, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина.

Однако страна проигнорировала решение МУС и отказалась арестовать российского президента.

В МИД Украины заявили, что это удар по международной системе уголовного права, и предупредили, что Киев будет работать над последствиями для Улан-Батора.

Напомним,

Представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать главу кремля Владимира Путина во время его запланированного визита. На путина выдан ордер на арест за участие в похищении украинских детей.