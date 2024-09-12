Зеленский назвал правительство Бразилии "пророссийским" в вопросе войны

Президент Владимир Зеленский раскритиковал позицию правительства Бразилии относительно войны в Украине и заявил, что правительство Луиса Инасиу Лула да Силвы является "пророссийским". Об этом Президент заявил в интервью бразильскому изданию Metropoles 9 сентября, передает УНН.

"К сожалению, я считаю, что они (бразильское правительство - ред.) больше пророссийские", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о позиции Бразилии относительно войны.

"У меня был хороший разговор с президентом Лулой, и мне показалось, что он меня понял. Я был благодарен за встречу с ним, и я был очень открыт, абсолютно открыт. Я думал, что увижу в его опыте понимание происходящего, а не просто политическое умиротворение", - указал Президент.

По словам украинского лидера, усилия Бразилии по поиску мирного решения войны напрасны, поскольку владимир путин не проявляет никаких признаков желания положить конец войне.

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