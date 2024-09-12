"К чему этот театр?": Зеленский назвал деструктивными китайско-бразильские "мирные" инициативы
Киев • УНН
Президент Украины назвал китайско-бразильские предложения по миру деструктивными и такими, которые не уважают территориальную целостность Украины. Зеленский призвал страны остановить россиян и показать свою силу.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал китайско-бразильские "мирные" инициативы деструктивными и такими, которые не уважают территориальную целостность Украины. Об этом Президент заявил в интервью бразильскому изданию Metropoles 9 сентября, передает УНН.
Китайско-бразильское предложение - это тоже деструктивное, это просто политическое заявление. Я говорил Лули (президенту Бразилии -ред), мы передавали китайской стороне: "Давайте вместе садиться и разговаривать". Вы нам не враги. И мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону россии и быть посередине? Что это за взгляд? Посередине чего? Мы не воюем посередине, мы не воюем на границе, мы воюем на нашей земле
Он призвал страны остановить россиян, показать, какие они сильные.
К чему этот театр? То есть вы проговорили с россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите: "Давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях. Это точно без уважения к Украине, точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия
Зеленський назвав уряд Бразилії "проросійським" у питанні війни12 сентября 2024, 10:47 • 4958 просмотров