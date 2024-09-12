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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"К чему этот театр?": Зеленский назвал деструктивными китайско-бразильские "мирные" инициативы

"К чему этот театр?": Зеленский назвал деструктивными китайско-бразильские "мирные" инициативы

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 10:58  •  5780 просмотра

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Президент Украины назвал китайско-бразильские предложения по миру деструктивными и такими, которые не уважают территориальную целостность Украины. Зеленский призвал страны остановить россиян и показать свою силу.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал китайско-бразильские "мирные"  инициативы деструктивными и такими, которые не уважают территориальную целостность Украины. Об этом Президент заявил в интервью бразильскому изданию Metropoles 9 сентября, передает УНН

Китайско-бразильское предложение - это тоже деструктивное, это просто политическое заявление. Я говорил Лули (президенту Бразилии -ред), мы передавали китайской стороне: "Давайте вместе садиться и разговаривать". Вы нам не враги. И мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону россии и быть посередине? Что это за взгляд? Посередине чего? Мы не воюем посередине, мы не воюем на границе, мы воюем на нашей земле

  - заявил Зеленский. 

Он призвал страны остановить россиян, показать, какие они сильные. 

К чему этот театр? То есть вы проговорили с россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите: "Давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях. Это точно без уважения к Украине, точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия

- добавил он.

Зеленський назвав уряд Бразилії "проросійським" у питанні війни12 сентября 2024, 10:47 • 4958 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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