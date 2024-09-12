"К чему этот театр?": Зеленский назвал деструктивными китайско-бразильские "мирные" инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал китайско-бразильские "мирные" инициативы деструктивными и такими, которые не уважают территориальную целостность Украины. Об этом Президент заявил в интервью бразильскому изданию Metropoles 9 сентября, передает УНН.

Китайско-бразильское предложение - это тоже деструктивное, это просто политическое заявление. Я говорил Лули (президенту Бразилии -ред), мы передавали китайской стороне: "Давайте вместе садиться и разговаривать". Вы нам не враги. И мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону россии и быть посередине? Что это за взгляд? Посередине чего? Мы не воюем посередине, мы не воюем на границе, мы воюем на нашей земле - заявил Зеленский.

Он призвал страны остановить россиян, показать, какие они сильные.

К чему этот театр? То есть вы проговорили с россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите: "Давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях. Это точно без уважения к Украине, точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия - добавил он.

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