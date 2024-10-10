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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном

Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 13:36  •  4721 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец во Франции после визита в Лондон. Эммануэль Макрон уже поприветствовал украинского лидера, ожидаются переговоры.

В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с британским премьером в Лондоне, прибыл во Францию. Украинский лидер уже прибыл в Елисейский дворец. Об этом сообщает bfmtv, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон уже поздравил украинского коллегу в Елисейском дворце. 

Напомним,

Ранее президент Украины Владимир Зеденский заявил, что несмотря на отмену «Рамштейна» он проведет переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. 

В ожидании Зеленского: в Берлине усиливают меры безопасности: в Берлине усиливают меры безопасности10 октября 2024, 11:34 • 8572 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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