Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец во Франции после визита в Лондон. Эммануэль Макрон уже поприветствовал украинского лидера, ожидаются переговоры.
В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с британским премьером в Лондоне, прибыл во Францию. Украинский лидер уже прибыл в Елисейский дворец. Об этом сообщает bfmtv, передает УНН.
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Издание отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон уже поздравил украинского коллегу в Елисейском дворце.
Напомним,
Ранее президент Украины Владимир Зеденский заявил, что несмотря на отмену «Рамштейна» он проведет переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.
В ожидании Зеленского: в Берлине усиливают меры безопасности: в Берлине усиливают меры безопасности10 октября 2024, 11:34 • 8572 просмотра