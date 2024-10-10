В ожидании Зеленского: в Берлине усиливают меры безопасности: в Берлине усиливают меры безопасности
Киев • УНН
В Берлине усиливают меры безопасности накануне визита президента Украины Владимира Зеленского. Полиция привлекает дополнительные силы для обеспечения максимального уровня безопасности из-за высокого риска для украинского лидера.
В Берлине усиливают меры безопасности накануне анонсированного визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Bild, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сначала дополнительные меры планировались в связи приездом президента США Джо Байдена, но тот отменил визит из-за урагана в его стране.
Впрочем, берлинской полиции не придется отменять запланированные меры безопасности, поскольку ожидается визит Зеленского.
В профсоюзе полиции заявили, что Зеленский находится на самом высоком уровне возможного риска, «что, конечно, означает, что мы должны задействовать всех имеющихся людей, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности».
Ожидается, что помощь окажут полицейские из других федеральных земель и федеральной полиции.
В издании также добавили, что пока неизвестно , прибудет ли Зеленский в центр Берлина из аэропорта кортежем или прилетит вертолетом.
Дополнение
В четверг, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили «план победы» во время встречи в Лондоне,
Напомним,
Ранее президент Украины Владимир Зеденский заявил, что несмотря на отмену «Рамштайн» он проведет переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.