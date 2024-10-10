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В очікуванні Зеленського: в Берліні посилюють заходи безпеки

В очікуванні Зеленського: в Берліні посилюють заходи безпеки

Київ • УНН

 • 14788 перегляди

У Берліні посилюють заходи безпеки напередодні візиту президента України Володимира Зеленського. Поліція залучає додаткові сили для забезпечення максимального рівня безпеки через високий ризик для українського лідера.

В Берліні посилюють заходи безпеки напередодні анонсованого візиту президента України Володимира Зеленського. Про це пише Bild, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що спочатку додаткові заходи планувались у зв’язку приїздом президента США Джо Байдена, але той скасував візит через ураган в його країні. 

А втім, берлінській поліції не доведеться скасовувати заплановані заходи безпеки, оскільки очікується візит Зеленського.

У профспілці поліції заявили, що Зеленський перебуває на найвищому рівні можливого ризику, "що, звісно, означає, що ми повинні задіяти всіх наявних людей, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки".

Очікується, що допомогу нададуть поліцейські з інших федеральних земель і федеральної поліції.

У виданні також додали, що наразі невідомо , чи прибуде Зеленський у центр Берліна з аеропорту кортежем чи прилетить вертольотом.

Доповнення

У четвер, 10 жовтня , президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили "план перемоги" під час зустрічі в Лондоні, 

Нагадаємо

Раніше президент України Володимир Зеденський заявив, що попри скасування "Рамштайну" він проведе переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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